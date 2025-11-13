Bezos-Rakete bringt Mars-Orbiter ins All

Erst verschob das Wetter, dann ein Sonnensturm den zweiten Start der Rakete «New Glenn». Jetzt hob sie erfolgreich ab - und erreichte auch einen weiteren Meilenstein.

Cape Canaveral (dpa) – Die leistungsstarke Schwerlastrakete «New Glenn» des Weltraumunternehmens Blue Origin von Amazon-Gründer Jeff Bezos hat bei ihrem zweiten Start zwei Mars-Orbiter der US-Raumfahrtbehörde Nasa ins All gebracht. Die «New Glenn» hob vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida ab, wie Live-Bilder von Blue Origin zeigten. Mit der «Escapade» genannten Mission will die Nasa unter anderem die Atmosphäre des roten Planeten untersuchen.

Zuvor war der Start der «New Glenn» zweimal verschoben worden – einmal wegen schlechten Wetters und einmal aus Sorge vor möglichen Auswirkungen eines heftigen Sonnensturms.

Schon beim Erstflug hatte es die Rakete im Januar direkt ins All geschafft. Diesmal schaffte es Blue Origin zudem erstmals, die untere Raketenstufe sicher wieder auf einem Boot zu landen. In Zukunft will Blue Origin mit der «New Glenn»-Rakete dem Unternehmen SpaceX Konkurrenz machen, das aktuell die kommerzielle Raumfahrt dominiert.