Cannabisblüten sind seit Juli nicht mehr auf Kassenrezept zu bekommen. Missbrauch soll so verhindert werden. Andere Cannabispräparate sind weiter erhältlich. Dennoch gibt es Kritik.

Berlin (dpa) – Schwerkranke Menschen können unter bestimmten Voraussetzungen schon lange medizinisches Cannabis aus der Apotheke erhalten. Doch inzwischen nutzen viele Freizeitkonsumenten diesen Weg: Im Internet lassen sie sich per Telemedizin ein Privatrezept ausstellen und bestellen die Blüten per Online-Versand. Um Missbrauch einzudämmen, hat die Bundesregierung Verschärfungen auf den Weg gebracht. Nun gibt es Kritik. Geht die Änderung zulasten von Schmerzpatienten, denen andere Therapien nicht helfen?

Das strengere Medizinal-Cannabisgesetz ist noch nicht beschlossen. Eine Verschärfung gibt es aber bereits seit Ende Juli im GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz: Patienten, die auf Blüten eingestellt sind, können diese nur noch per Privatrezept beziehen. Die gesetzlichen Krankenkassen erstatten aber weiter die Kosten für andere Cannabis-Präparate.

«Wenn meine Medikation ausfällt, kann ich gar nichts mehr»

Dominik aus Karlsruhe hat unter anderem das Tourette-Syndrom, eine chronische Erkrankung des Nervensystems. Bestimmte Cannabisblüten zum Verdampfen seien das Einzige, was seine Tics und Nervenschmerzen dämpfe und seine Schlafstörungen lindere, meint der 31-Jährige. «Wenn meine Medikation ausfällt, kann ich gar nichts mehr.» Er könne dann nicht allein aufs Klo gehen und sich nicht allein die Zähne putzen. «Der Körper gibt immer Impuls und Gegenimpuls, und ich kann das nicht mehr kontrollieren», sagt der ehemalige Altenpfleger, der in Frührente ist.



Seit 2019 inhaliere er morgens Cannabis, was seine Symptome erstmals deutlich abgeschwächt habe. Eine berauschende Wirkung spüre er nicht. Aktuell erhält er die Blüten weiter auf Privatrezept, sieht sich aber nicht in der Lage, dies dauerhaft zu finanzieren. Die Umstellung auf ein anderes Cannabis-Präparat ist bei seiner Kasse beantragt.

Laut einer Meta-Analyse von 54 Studien können medizinische Cannabisprodukte unter anderem bei Autismus, Schlaflosigkeit oder dem Tourette-Syndrom einen gewissen Nutzen haben. «Aber die generelle Qualität der Befunde für diese Krankheiten ist niedrig», betont der Leitautor Jack Wilson von der Universität Sydney.

Kirsten Müller-Vahl von der Medizinischen Hochschule Hannover sagt: «Ich habe Patienten, die schon über Jahre stabil auf eine Cannabisblütentherapie eingestellt waren und dadurch zum Teil auch wieder berufstätig werden konnten.» Viele könnten die Blüten nun nicht selbst zahlen. Der Karlsruher Apotheker Felix Maertin nennt Kosten von 300 bis 1.000 Euro im Monat für 90 Gramm.

Trennung von medizinischer Anwendung und Freizeitkonsum

Die legale Verschreibung von medizinischem Cannabis ist seit 2017 möglich. Der Bundesärztekammer zufolge kann es bei dauerhaften Schmerzen, Muskelkrämpfen, Multipler Sklerose sowie Übelkeit und Erbrechen nach einer Chemotherapie helfen. Seit der Teillegalisierung sind die Importe stark gestiegen. Für dieses Jahr werden laut Bundesgesundheitsministerium bis zu 300 Tonnen erwartet, eine Verzehnfachung binnen drei Jahren.

Laut Gesetzentwurf soll es Cannabisblüten auf Privatrezept künftig nur nach direktem Kontakt mit einem Arzt geben, nicht mehr per Online-Versand. «Konsumcannabis auf Knopfdruck per Versandhandel, das hat nichts mehr mit Gesundheitsversorgung zu tun», sagte Bundesgesundheitsminister Carsten Linnemann (CDU). Müller-Vahl hält die Trennung von medizinischer Anwendung und Freizeitkonsum für wichtig, betont jedoch: «Dies darf aber nicht Therapiemöglichkeiten von Patienten einschränken.»

Höhere Behandlungs- und Pflegekosten befürchtet

Die Teillegalisierung habe Nachteile für Patienten wie ihn, meint Dominik. Freizeitkonsumenten ließen sich Rezepte ausstellen. Er könne zwar verstehen, dass sie nicht illegal beim Dealer kaufen wollten, sie dürften aber nicht kranken Menschen die Mittel wegnehmen. Der seit 2024 in Grenzen erlaubte Eigenanbau sei kompliziert, habe er festgestellt.

Warum treffen die Verschärfungen überhaupt auch Patienten? Das Bundesgesundheitsministerium argumentiert, bei medizinischem Cannabis gebe es nicht genügend verlässliche wissenschaftliche Belege für eine Wirkung als Arzneimittel. Dies gelte besonders für die Blüten. Bei längerer Anwendung bestehe wegen ihres hohen THC-Gehalts zudem ein höheres Suchtpotenzial. Durch das Aus für Blüten rechnet das Ministerium mit Einsparungen von 130 Millionen Euro allein 2027.

«Cannabis ist nicht bei jedem gut verträglich»

Der GKV-Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen befürwortet, dass Cannabisblüten keine Kassenleistung mehr sind, nicht nur wegen der Einsparungen. Eine sichere, ausreichende und zweckmäßige Cannabis-Therapie sei mit Extrakten und cannabishaltigen Arzneimitteln auf Basis von Extrakten oder Cannabinoiden gewährleistet, sagt ein Verbandssprecher.

Die Medizinerin Müller-Vahl hingegen meint, dass bei der Inhalation mit einem Vaporisator die Dosierung besser gesteuert werden könne als beim Schlucken von Präparaten. Sie betont aber auch: «Cannabis ist kein Allheilmittel. Und Cannabis wirkt nicht bei jedem und Cannabis ist auch nicht bei jedem gut verträglich.»