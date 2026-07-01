Immer wieder muss die Internationale Raumstation gewartet und repariert werden. Jetzt waren zwei Astronauten dafür mehr als sieben Stunden lang im Weltall.

Washington (dpa) – Zwei Astronauten haben bei einem Außeneinsatz einen Roboterarm an der Internationalen Raumstation ISS repariert. Die Nasa-Astronautin Jessica Meir und ihr Kollege Chris Williams verließen die ISS rund sieben Stunden lang und tauschten ein rund 90 Kilogramm schweres Gelenk an dem Roboterarm aus, wie die US-Raumfahrtbehörde Nasa mitteilte.

Die Roboterarme werden an der ISS unter anderem für das Andocken von Raumschiffen benutzt. Es war der zweite Außeneinsatz für Williams, der fünfte für Meir und der 280. in der Geschichte der ISS.