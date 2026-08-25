Die Internationale Raumstation ISS gilt als Oldtimer im All und muss immer wieder gewartet und repariert werden. Nun war eine Antenne zur Kommunikation zwischen Erde und Weltraum dran.

Washington (dpa) – Bei einem mehr als sechs Stunden dauernden Außeneinsatz im Weltraum haben zwei Astronauten eine neue Antenne an der Internationalen Raumstation ISS angebracht. Die sei eine wichtige Verbindung zwischen der Raumstation und dem Nasa-Kontrollzentrum in Houston, hieß es von der US-Raumfahrtbehörde Nasa.

Die Französin Sophie Adenot und ihr US-Kollegen Anil Menon hätten die Antenne installiert und verbunden. Erste Tests zeigten, dass der Austausch gelungen sei. Bei einem vorangegangenen Außeneinsatz hatten die beiden eine kaputte Antenne abmontiert. Für das Anbringen der neuen Antenne war aber nicht mehr ausreichend Zeit geblieben, hieß es. Die Kommunikation der ISS sei dadurch nicht beeinträchtigt gewesen.