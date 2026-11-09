Hübsch gelb - aber dieser Schnabel! Beim Akiapōlāʻau ist nicht nur der Name besonders. Zweigen rückt das «Schweizer Taschenmesser der Hawaii-Inseln» unter Einsatz des gesamten Körpers zu Leibe.

Honolulu/Chicago (dpa/fwt) – Oben schmal und lang, unten kurz und kräftig: Der Schnabel eines auf den Hawaii-Inseln lebenden Vogels sieht aus, als wären die Schnäbel zweier verschiedener Vögel zu einem zusammengefügt worden. Ober- und Unterschnabel unterschieden sich so stark voneinander, dass sie wie zwei separate Werkzeuge funktionierten, berichtet ein Forschungsteam im Fachjournal «Ornithology». Daher werde der Akiapōlāʻau auch «Schweizer Taschenmesser der Hawaii-Inseln» genannt.

«Der Aki unterscheidet sich von jedem anderen Vogel, der sich jemals entwickelt hat, und zwar nicht nur auf Hawaii – er weist Merkmale auf, die bei keinem anderen Vogel zu finden sind», sagte Hauptautor Alexander Clark vom Field Museum und der University of Chicago. Der Oberschnabel des gelben Vögelchens ist lang, schlank und biegsam – perfekt, um Larven und Raupen aus kleinen Ritzen und Löchern in Ästen herauszufischen. Der Unterschnabel hingegen ist kurz und kräftig. Er dient dazu, Löcher in Holz zu stemmen.

Kein Specht da? Dann mach eben ich das

Im Zusammenspiel beider Teile könne der Aki eine Nische besetzen, die der von Spechten ähnelt – die es nie bis zu den Hawaii-Inseln geschafft haben. «Damit sich ein Vogel wie der Akiapōlāʻau entwickeln konnte, muss es im Ökosystem einen intensiven Wettbewerb gegeben haben», erklärte Mitautor Paul Banko, ehemaliger Forscher am USGS Pacific Island Ecosystems Research Center in Hawaii. Als Inseln aus dem Wasser auftauchten, sei es zu einer starken Zunahme der Tierarten und viel Konkurrenz gekommen – im Zuge dessen sei auch der hierzulande Hawaii-Sichelkleidervogel genannte Akiapōlāʻau entstanden.

Auf der Suche nach Insekten schlagen die Vögel zunächst mit dem Unterschnabel Löcher ins Holz und stochern dann mit dem Oberschnabel nach Beute, die sie damit auch herausziehen. Die Forscher fanden heraus, dass das Vögelchen beim Hämmern nicht nur seinen Unterschnabel, sondern den ganzen Körper einsetzt. Dank einer im Verhältnis großen Sehne für einen Muskel, der den Fußknöchel beugt, könne es seinen Körper schnell und kraftvoll nach unten bewegen. Spechte nutzen beim Hämmern in erster Linie ihre Nackenmuskulatur – der Aki hingegen den gesamten Schwung seines Körpers, beginnend bei den Füßen.

Körpereinsatz wie ein Forstarbeiter

«Im Grunde ist es so, als würde man mit einer Axt einen Baumstamm spalten: Man setzt dabei den ganzen Körper ein», erklärte Clark. «Man richtet sich auf, steht fast auf den Zehenspitzen und holt dann aus.» Genauso so sei es beim Aki. Zu den gefundenen Eigenheiten des Vogels zählen zudem proportional kürzere Flügel und Oberschenkelknochen als bei Verwandten auf dem Festland – was die Evolution bei Spechtarten widerspiegele. Die Vögel hüpfen häufiger durch die Baumkronen, anstatt zu fliegen.

So besonders die Art mit dem wissenschaftlichen Namen Hemignathus wilsoni ist: Auch sie ist vom Aussterben bedroht. Nach Schätzungen gebe es weniger als 2.000 wildlebende Individuen, hieß es vom Field Museum. «Alle leben am Nordosthang eines einzigen Berges auf der Insel Hawaii.» Die Insel Hawaii ist die größte Insel des Archipels und gab der Inselkette im Pazifik ihren Namen.

Das Archipel der Besonderen

Viele der auf den hawaiianischen Inseln lebenden Arten kommen nirgendwo sonst auf der Welt vor, wie Clark erklärte. Die Inselkette biete erstaunliche Beispiele für Evolution und einzigartige Anpassungen, doch die extreme Isolation führe auch zu großer Anfälligkeit. Die einheimischen Landtierarten des Hawaii-Archipels sind seit Jahrhunderten im Rückgang begriffen, in den letzten Jahrzehnten haben die Aussterberaten zugenommen.