Unter Nutztieren gibt es echte Superstars. Ein früher Vertreter war «Comet», nach Ansicht damaliger Rinderzüchter ein Bild von einem Bullen. Das hat Folgen bis heute.

Dublin (dpa) – Ein beliebter Zuchtbulle kann unfassbare Summen wert sein, das war auch im 19. Jahrhundert schon so. Zu besonderem Ruhm brachte es «Comet» – obwohl er ein Produkt extremer Inzucht war, wie ein Forschungsteam im Fachjournal «Open Science» der britischen Royal Society berichtet. Der Einfluss seiner Gene ist bis heute – nach rund 40 Generationen – in Rindern nachweisbar.

Mehr als die Hälfte (58 Prozent) seines genetischen Materials ist demnach noch immer in Shorthorn-Rindern vorhanden. Mit der Milch- und Fleischleistung, der Immunfunktion sowie der männlichen Fruchtbarkeit in Verbindung stehende Teile seines Genoms sind zudem in 17 weiteren Rassen wie Angus, Beefmaster, Brangus und Holstein zu finden.

«Adam» seiner Rasse

Shorthorns sind eine alte britische Rinderrasse, die im Nordosten Englands entstand. «Comet» wurde 1804 in Ketton bei Darlington im County Durham geboren und lebte bis 1815. Er war ein früher Shorthorn-Bulle und gilt als «Adam» der Rasse, wie das Team um Daniel Bradley vom Trinity College Dublin erläutert.

«Comet» war demnach eines der ersten Beispiele für sogenanntes Linebreeding – die kontrollierte Paarung verwandter Tiere – zur Konzentration gewünschter Merkmale. Sein Stammbaum zeigt Bedenkliches: Sein Vater «Favourite» war auch der Vater seiner Mutter, die Kuh «Phoenix» war die Mutter beider Elternteile.

Historische Belege dafür, dass er an konkreten Inzuchtschäden litt, gibt es nicht. Vielmehr galt er als herausragender Zuchtbulle und wurde den Forschenden zufolge 1810 für 1.000 Guineas verkauft – womit er der erste dokumentierte Bulle war, der diese Preisgrenze erreichte. In heutiger Kaufkraft entspräche das grob geschätzt einer sechsstelligen Summe.

Gemälde und Zertifikat-Gravur

Was für ein Superstar «Comet» war, zeigen auch weitere Details: Ein Gemälde von Thomas Weaver aus dem Jahr 1811 zeigt den Superbullen, sein Bild als Gravur ist bis heute auf den Pedigree-Zertifikaten britischer Shorthorn-Gesellschaften präsent, den offiziellen Abstammungsnachweisen für registrierte Shorthorn-Rinder.

Nach seinem Tod war der Bulle in North Yorkshire begraben worden, an sein Grab wurde ein Kastanienbaum gesetzt, wie es in der Studie heißt. Als der Baum Jahrzehnte später gefällt wurde, buddelte man die Knochen wieder aus, einige Überreste fanden den Weg ins Museum. Für die Studie wurde den Forschenden zufolge die Wurzel eines Backenzahns beprobt.

In der Zucht hat sich vieles verändert – begehrte Superbullen gibt es aber nach wie vor. Sie tragen Namen wie «Rock PP», «Keane PP» oder «Logico PP», wobei der Zusatz «PP» auf einen genetisch hornlosen Bullen hinweist. Hornlose Rinder werden oft bevorzugt, weil sie das Verletzungsrisiko in der Herde senken und Tierschutzprobleme beim Enthornen vermieden werden.

1,5 Milliarden Rinder weltweit

Wie groß die Bedeutung von Zuchtbullen ist, lässt sich anhand der Statistik erahnen: Weltweit gibt es nach Daten der UN-Landwirtschaftsorganisation FAO rund 1,5 Milliarden Rinder, die weitaus meisten in Brasilien und Indien. In Deutschland werden dem Statistischen Bundesamt zufolge gut 10 Millionen Rinder gehalten.

Superbullen können hunderttausende Euro kosten. Der bisher wohl teuerste öffentlich dokumentierte Zuchtbulle ist «SAV America 8018» aus den USA, der nach Medienberichten 2019 für 1,51 Millionen US-Dollar versteigert wurde. Ein solcher Bulle kann per künstlicher Besamung weltweit zehn- bis hunderttausende Nachkommen haben. Anders als zu «Comets» Zeiten erlauben DNA-Tests eine frühe Einschätzung des genetischen Potenzials. Und es gibt noch einen Unterschied: die Möglichkeit, Tiere zu klonen, also genetisch identische Kopien herzustellen. Genutzt wird das vor allem bei herausragenden Zuchttieren.