Jeder kennt vermutlich jemanden, der gerade krank im Bett liegt – oder ist selbst betroffen. Die Erkältungssaison ist in vollem Gange. Aber auch Corona- und Grippe-Fälle nehmen laut RKI zu.

Berlin (dpa) - Etwa 6 Millionen Menschen in Deutschland leiden zurzeit an einer neu aufgetretenen akuten Atemwegserkrankung. Das entspricht rund 7.200 Fällen pro 100.000 Einwohner, unabhängig von einem Arztbesuch, wie aus einem aktuellen Bericht des Robert Koch-Instituts (RKI) hervorgeht. Laut RKI ist das ein moderates Niveau, das für diese Jahreszeit üblich ist. Die Berechnungen beruhen auf Meldungen aus der Bevölkerung an das RKI.

Der Bericht bezieht sich auf die Woche vom 9. bis zum 15. November. Sowohl bei Erwachsenen als auch bei Kindern seien die Fälle im Vergleich zur Vorwoche gestiegen. Der Anteil der Menschen, die schwer erkranken und ins Krankenhaus müssen, liegt den Angaben nach auf einem niedrigen Niveau.

Die Corona- und Grippe-Fälle nehmen zu

Vor allem Rhinoviren und Enteroviren, die eine klassische Erkältung auslösen können, sind laut RKI derzeit unterwegs. Aber auch bei Covid-19 und Grippe steigen die Krankheitsfälle. Die Viruslast im Abwasser für Sars-Cov-2-Viren hat nach Angaben der Experten in den vergangenen Monaten zugenommen und ist in der Woche vom 9. November im Vergleich zur Vorwoche noch mal deutlich gestiegen. Die Angaben beziehen sich auf 94 Abwasserproben aus 59 Kläranlagen in Deutschland.

Wie immer zu dieser Jahreszeit, sei die Belastung in den Hausarztpraxen zurzeit hoch, teilen die Bundesvorsitzenden des Hausärztinnen- und Hausärzteverbands Markus Blumenthal-Beier und Nicola Buhlinger-Göpfarth auf Anfrage mit. «Das Patientenaufkommen ist regional unterschiedlich, insgesamt aber nach unserem bisherigen Eindruck aktuell nicht ungewöhnlich.» Seit Saisonbeginn kämen vor allem Menschen mit Erkältungen in die Praxen. «Wir beobachten in unseren Praxen zudem einen leichten Anstieg von Corona- und Influenzainfektionen. Schwere Verläufe sind jedoch aktuell die absolute Ausnahme.» Für die Praxisteams sei die Situation herausfordernd, aber nicht besorgniserregend.

Wann man einen Arzt aufsuchen sollte

Wer krank sei, solle sich vor allem körperlich schonen und zu Hause bleiben. «Wer mit Fieber, Frösteln und Gliederschmerzen unterwegs ist, tut weder sich selbst noch seinen Mitmenschen einen Gefallen», so die Hausärzte. «Ziehen sich Symptome länger als eine Woche hin, werden schlimmer oder fühlt sich der Infekt anders an als sonst – dann sollte nicht mehr in Eigenregie versucht werden, die Infektion in den Griff zu bekommen, dann ist die Hausartpraxis die richtige Anlaufstelle.»

Die schwarz-rote Koalition plant, dass Beschäftigte künftig bereits ab dem ersten Krankheitstag eine ärztliche Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vorlegen müssen (statt bisher ab Tag vier) und dass die telefonische Krankschreibung abgeschafft wird. Die Hausärzte warnen, dass das zu noch längeren Wartezeiten, höheren Ansteckungsquoten und weniger Zeit für dringende Fälle führen würde.