Es ist kein schöner Anlass, der Friedrichshafen in die Schlagzeilen einer der bekanntesten Zeitungen der Welt bringt: Die «New York Times» berichtet über ihre wirtschaftlichen Sorgen.

Friedrichshafen (dpa) – Die wirtschaftliche Situation einer Kleinstadt am Bodensee hat es bis in eine der bekanntesten Zeitungen der Welt geschafft: Die «New York Times» berichtet über Friedrichshafen. Im Mittelpunkt stehen dabei die Krise der Automobilindustrie sowie die Folgen für den Wirtschaftsstandort am Bodensee. Besonders um den Stellenabbau und die schwierige Lage des Autozulieferers ZF geht es in dem Artikel, der diese Woche auf der Titelseite der internationalen Ausgabe landete. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.

«Ich habe mich gefreut und nur ein klein wenig gewundert, dass sogar über dem großen Teich unsere Stadt für Interesse sorgt», sagte Oberbürgermeister Simon Blümcke (parteilos) dem SWR. Mit der Darstellung in der Zeitung sei er zufrieden. «Der Artikel ist fair geschrieben und zeigt am Beispiel Friedrichshafen die Zusammenhänge von Automobilindustrie und Städten auf», erklärte er auf Anfrage.

Friedrichshafen ist eng mit der Automobilindustrie verbunden. Der Zulieferer ZF gehört zu den wichtigsten Arbeitgebern der Region. Doch die Branche steckt im Umbruch: Der Wechsel zur Elektromobilität, der internationale Wettbewerbsdruck und die schwächelnde Nachfrage setzen die Unternehmen unter Druck. Auch ZF kämpft mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten und will bis Ende 2028 rund 14.000 Stellen in Deutschland abbauen. Für 2025 wies der Konzern einen Verlust von rund 2,1 Milliarden Euro aus, der allerdings auch durch Sondereffekte belastet wurde.

Weniger Geld für kommunale Projekte

Unter dem Titel «Wir waren einmal eine wohlhabende Stadt» beschreibt die «New York Times», wie deutlich Friedrichshafen die Krise zu spüren bekommt. Eine Besonderheit ist dabei die enge Verbindung zwischen Stadt und Unternehmen: Über die Zeppelin-Stiftung hält die Stadt rund 94 Prozent der Anteile an ZF. Die Gewinne des Konzerns kommen über die Stiftung auch der Allgemeinheit zugute.

In guten Jahren flossen dadurch erhebliche Summen in kommunale Projekte. 2018 waren es laut «New York Times» 192 Millionen Euro. Im vergangenen Jahr schrumpfte die Ausschüttung auf 41 Millionen Euro, für dieses Jahr wird keine Zahlung erwartet. Die Folgen bekommen auch die Einwohner zu spüren: So stiegen etwa die Gebühren für die Kinderbetreuung deutlich an.

Oberbürgermeister freut sich über Aufmerksamkeit

Blümcke sieht in der Darstellung allerdings nur einen Teil der wirtschaftlichen Entwicklung Friedrichshafens. «Unter den Tisch gefallen ist leider, dass wir eine Gleichzeitigkeit bei den Unternehmen unserer Stadt erleben: Während das eine Unternehmen schwierige Zeiten meistert, investiert das andere Unternehmen kräftig am Standort und baut Arbeitsplätze auf», erklärte er.

Über die internationale Aufmerksamkeit freut sich der Oberbürgermeister dennoch. «Welche deutsche Stadt schafft es schon auf die Titelseite der internationalen Ausgabe der New York Times», sagte Blümcke. Die internationale Wahrnehmung sei viel wert.