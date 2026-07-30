Auto-Industrie
VW-Rivale Stellantis auf Weg der Besserung
Vielmarkenkonzern Stellantis
Vor allem die steigenden Verkäufe im wichtigen Markt Nordamerika gaben Schub. (Archivbild)
Carlos Osorio. DPA

Der Opel-Mutterkonzern steigert den Umsatz und kehrt nach Verlusten in die Gewinnzone zurück. Was hinter dem Aufschwung steckt und warum Europa weiter Sorgen bereitet.

Lesezeit 1 Minute

Amsterdam (dpa) – Der Autokonzern Stellantis kommt auf dem Weg aus seiner Krise voran. Der Umsatz zog im zweiten Quartal gegenüber dem schwachen Vorjahreszeitraum um 13 Prozent auf 43,5 Milliarden Euro an, wie der Opel-Mutterkonzern in Amsterdam mitteilte.

Vor allem die steigenden Verkäufe im wichtigen Markt Nordamerika gaben Schub. In der Region Europa blieb das Geschäft verhalten. Hier fuhr der Konzern auch im operativen Geschäft weiter rote Zahlen ein.

Insgesamt erzielte Stellantis ein bereinigtes operatives Ergebnis von 773 Millionen Euro bei einer Marge von 1,8 Prozent. Das Ergebnis lag damit mehr als dreimal so hoch wie ein Jahr zuvor und schlug auch die Erwartungen von Analysten. Chef Antonio Filosa bestätigte die Jahresprognosen.

Unter dem Strich kehrte der VW-Rivale – unter anderem mit den Marken Peugeot, Fiat, Chrysler, Opel, Alfa Romeo, Chrysler, Jeep und Ram – zurück in die Gewinnzone mit einem Überschuss von 293 Millionen Euro. Im Vergleichszeitraum war ein Verlust von fast 1,9 Milliarden Euro angefallen.

© dpa-infocom, dpa:260730-930-458735/1

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