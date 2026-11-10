Brüssel hat keine Bedenken: Europcar soll bald komplett der Kontrolle des Volkswagenkonzerns unterliegen. Den Plänen des Automobilbauers steht aus Sicht der EU-Kommission nichts mehr im Wege.

Brüssel (dpa) – Die EU-Kommission hat die vollständige Übernahme des Autovermieters Europcar durch Volkswagen genehmigt. Das Vorhaben werfe keine wettbewerbsrechtlichen Bedenken auf, teilte die Brüsseler Behörde mit.

Volkswagen hatte Europcar 2022 zurückgekauft und das Unternehmen mit Sitz in Paris seitdem bereits mehrheitlich kontrolliert. Früher gehörte Europcar schon einmal zu VW. Nun soll Europcar der Mitteilung zufolge unter alleinige Kontrolle des deutschen Automobilkonzerns gebracht werden.

Volkswagen wollte Europcar ausbauen und aus dem Autovermieter einen Anbieter für viele Mobilitätsdienste machen. So sollten Kunden Autos etwa über eine gemeinsame App mieten, abonnieren oder teilen können, von der klassischen Autovermietung bis zum Carsharing.

Bei größeren Übernahmen überprüft die Europäische Kommission, ob eine Übernahme den Wettbewerb in Europa schwächt. Sie kann zustimmen, Auflagen verlangen oder untersagen.