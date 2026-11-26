Die italienische Großbank ist bei der Commerzbank fast am Ziel. Nach der letzten Freigabe will sie im Januar das Ruder übernehmen - und ihr Chef Orcel soll einen entscheidenden Hebel besetzen.

Mailand/Frankfurt (dpa) - Die Unicredit will bei der Commerzbank so schnell wie möglich die Kontrolle übernehmen und ihren Vorstandschef Andrea Orcel zum Aufsichtsratschef machen. Er soll bei einer außerordentlichen Hauptversammlung zum Vorsitzenden des Kontrollgremiums gewählt werden, die schon in wenigen Wochen stattfinden könnte.

Zuvor hatte die Unicredit mitgeteilt, dass die polnische Finanzaufsicht als letzte zuständige Behörde der geplanten Übernahme zugestimmt habe. Jetzt beantragt Unicredit-Chef Orcel bei dem Frankfurter Dax-Konzern eine außerordentliche Hauptversammlung, um eigene Vertreter in den Aufsichtsrat zu entsenden. Mit seinen Stimmen könnte er die Commerzbank-Spitze um Vorstandschefin Bettina Orlopp austauschen. Dem Vernehmen nach soll das Aktionärstreffen schon Anfang Januar stattfinden.

Was die Commerzbank zur Orcel-Personalie sagt

Die Commerzbank bestätigte, dass sie von der Unicredit ein Verlangen auf Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung erhalten habe. Die Unicredit schlage der Hauptversammlung vor, neun von zehn der derzeitigen Vertreter der Kapitalseite im Commerzbank-Aufsichtsrat abzuberufen.

«Im Falle seiner Wahl soll Andrea Orcel den Mitgliedern des Aufsichtsrats als Kandidat für den Vorsitzenden des Aufsichtsrats vorgeschlagen werden, vorbehaltlich der aufsichtsrechtlichen Eignungs- und Zuverlässigkeitsprüfung», erklärte die Commerzbank. Soweit die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt seien, werde man eine außerordentliche Hauptversammlung einberufen.

Unicredit-Chef Orcel drückt bei dem Übernahmekampf aufs Tempo. Die Aktionäre der Commerzbank, die den Italienern ihre Aktien im Zuge des Tausches angedient haben, sollen nun spätestens am 7. Dezember neue Unicredit-Papiere bekommen, erklärten die Italiener. Nach der außerordentlichen Hauptversammlung will Orcel seine Strategie umsetzen, die den Abbau von etwa 7.000 Jobs und ein kleineres Auslandsnetz bei der Commerzbank vorsieht.

Letzte Hürden aus dem Weg geräumt

Vor der polnischen Finanzaufsicht KNF hatten bereits die EU-Kommission, die Europäische Zentralbank (EZB) und die US-Notenbank Fed grünes Licht dafür gegeben, dass die Unicredit die Commerzbank übernimmt. Die Italiener hatten ihren Anteil an dem Frankfurter Geldhaus seit gut zwei Jahren gegen starke Widerstände ausgebaut. Mit einem Angebot für sämtliche Commerzbank-Aktien im Mai sicherte sich die Unicredit den Zugriff auf knapp 50 Prozent der Anteile. Nach Erhalt der Genehmigungen kann das Übernahmeangebot jetzt umgesetzt werden.

Orcel will mit der Commerzbank-Übernahme eine europäische Großbank schmieden und sieht bei einer Fusion Potenzial für Milliardeneinsparungen. Erwartet wird, dass die Commerzbank mit der Münchner Unicredit-Tochter Hypovereinsbank (HVB) verschmolzen wird, mit der die Italiener seit Jahren in Deutschland aktiv sind. Zuletzt hatte die Bundesregierung ihren Widerstand gegen die Übernahme aufgegeben und eine Einigung mit Orcel getroffen. Damit wurde die letzte große politische Übernahme aus dem Weg geräumt.

Gemäß der Einigung soll die Commerzbank eine börsennotierte Aktiengesellschaft mit Sitz in Frankfurt bleiben und wesentliche Entscheidungen in Deutschland treffen. Der Bund verzichtet künftig darauf, zwei Vertreter in den Commerzbank-Aufsichtsrat zu entsenden. Ob der Staat, der gut 13 Prozent an der Commerzbank hält, seinen Anteil reduziert, ließ Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) zuletzt offen.