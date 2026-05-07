Washington Trump setzt Frist für Umsetzung von Zolldeal und droht EU dpa 07.05.2026, 21:26 Uhr

i Trump setzt der EU eine Frist zur Umsetzung der Zollvereinbarung - und droht andernfalls mit höheren Zöllen. (Archivbild) Matt Rourke. DPA

Im Zollstreit mit der Europäischen Union setzt US-Präsident Donald Trump eine Frist für die Umsetzung der Handelsvereinbarung. Sollte die EU nicht bis zum Geburtstag der USA – dem 4. Juli – ihren Teil des Abkommens erfüllen, würden die Zölle «leider sofort auf ein viel höheres Niveau steigen», teilte Trump auf seiner Plattform Truth Social mit.

Washington (dpa) – Im Zollstreit mit der Europäischen Union setzt US-Präsident Donald Trump eine Frist für die Umsetzung der Handelsvereinbarung. Sollte die EU nicht bis zum Geburtstag der USA – dem 4. Juli – ihren Teil des Abkommens erfüllen, würden die Zölle «leider sofort auf ein viel höheres Niveau steigen», teilte Trump auf seiner Plattform Truth Social mit. © dpa-infocom, dpa:260507-930-49992/1







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