München (dpa) - Der Tankrabatt und gesunkene Rohölpreise haben die Autofahrer im Mai beim Spritkauf deutlich entlastet. Nach dem teuersten Tankmonat April waren die Kraftstoffe wieder günstiger zu haben, wie eine Bilanz des Automobilclubs ADAC für den Monat Mai ergab. Berechnungen der Monopolkommission und des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung zeigen überdies: Inzwischen wird die Steuersenkung, die zwei Monate lang gilt, zumindest bei den Benzinsorten E5 und E10 vollständig weitergegeben.

Anfang Mai wurden die Steuern auf Benzin und Diesel um 17 Cent gesenkt, um den Ölpreisschock als Folge des Iran-Kriegs für die Verbraucher zu mildern. Davon wurden in den ersten Mai-Tagen zunächst lediglich 11 bis 12 Cent an den Tankstellen weitergegeben. Schrittweise und mit einigen Schwankungen kam die Senkung dann bis Ende Mai immer stärker an den Zapfsäulen an.

Das belegen die Zahlenreihen der Monopolkommission und des Ifo-Instituts. Beide Organisatoren beobachten die Preisentwicklung bei Benzin und Diesel fortwährend. Um die Wirkung des Tankrabatts zu berechnen, wird vor allem die Veränderung der Preisdifferenz zwischen Deutschland und dem Nachbarland Frankreich herangezogen.

Steuersenkung kommt jetzt vollständig an

Nach den Analysen von Kommission und Ifo lagen die Benzinpreise in der vergangenen Woche sogar leicht unter dem Niveau, das bei genauer Weitergabe der Steuersenkung um 17 Cent zu erwarten gewesen wäre.

Nach der Ifo-Berechnung betrug die Differenz im Zeitraum 26. bis 28. Mai bei Super E10 im Schnitt 18 Cent, bei Super E5 waren es 19 Cent, bei Dieselkraftstoff jedoch nur 15 Cent. Zum Stichtag 31. Mai kommt die Monopolkommission zu ähnlichen Ergebnissen: Für E10 errechnet sie ein Minus von 18,1 Cent, für E5 waren es 18,8 Cent und für Diesel 17,9 Cent.

Die Monopolkommission ist ein unabhängiges Expertengremium, das die Bundesregierung und die Parlamente in Wettbewerbsfragen berät.

Super E10 wieder teurer als Diesel

Die Autofahrer mussten nach ADAC-Angaben im zurückliegenden Monat für einen Liter Super E10 im bundesweiten Durchschnitt 1,983 Euro bezahlen, im April lag der Wert noch bei 2,109 Euro und damit knapp 13 Cent höher. Bei Diesel ist der Unterschied zwischen April und Mai noch deutlicher. Der Dieselpreis pro Liter lag im Mai bei 1,991 Euro - ein Minus von 27 Cent zum April.



Seit dem 16. Mai ist Diesel erstmals seit Anfang März wieder günstiger als Super E10, wie der ADAC berichtete. Anfang des Monats war Diesel noch rund 9 Cent teurer als Super E10. Dieser Abstand verringerte sich kontinuierlich, dann war E10 sogar wieder teurer als Diesel.

Die Steuersenkung hat den Auftrieb der Verbraucherpreise insgesamt gedämpft. Im Mai sank die Inflationsrate nach einer Schätzung des Statistischen Bundesamtes auf 2,6 Prozent nach 2,9 Prozent im April, hatte die Behörde am Freitag mitgeteilt. Außer dem Tankrabatt lag das auch an einem zwischenzeitlichen Rückgang der Rohölpreise nach starkem Anstieg als Folge des Iran-Kriegs.