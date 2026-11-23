Wegen «Sklavenarbeit» wurde der letzte Krupp-Alleininhaber Alfried Krupp 1948 in Nürnberg verurteilt. Sein Verhältnis zum Nazi-Regime haben Wissenschaftler jetzt unter die Lupe genommen.

Essen (dpa) - Kann man über den Rüstungsunternehmer und verurteilten Kriegsverbrecher Alfried Krupp (1907-1967) fast 60 Jahre nach seinem Tod noch etwas Neues herausfinden? Ja, fand vor fünf Jahren die Institution, der er sein gesamtes Vermögen hinterließ und die seinen Namen trägt: Die Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung, genannt Krupp-Stiftung.

«Er hat ohne Zweifel Schuld auf sich geladen, über die keineswegs schon alles gesagt und geschrieben ist und mit der unsere Stiftung sich weiter zu befassen hat», hatte die Vorsitzende des Stiftungskuratoriums, Ursula Gather, 2021 festgestellt. In der Nachkriegszeit sei dies «eindeutig unzulänglich» geschehen.

In den Folgejahren finanzierte die Stiftung daher ein Forschungsprojekt unter der Leitfrage: Welche Haltung zum Nationalsozialismus hatte Alfried Krupp? Auf Grundlage einer neuen Quellensichtung nahmen acht Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler den Großindustriellen in den Blick. Die Ergebnisse werden jetzt in einem Sammelband veröffentlicht. Er soll auch im Internet verfügbar sein - kostenlos.

Wer war Alfried Krupp im «Dritten Reich»?

Alfried Krupp trat im Dezember 1938 in die NSDAP ein. 1943 wurde er Alleininhaber der Firma. Nach dem Krieg wurde er 1948 in den Nürnberger Prozessen wegen Plünderung und Sklaverei zu zwölf Jahren Haft und zur Einziehung seines Vermögens verurteilt. Unter anderem hatte sein Unternehmen während des Krieges mehr als 100.000 Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter unter oft unmenschlichen Bedingungen beschäftigt.

Später wurde Krupp begnadigt und erhielt die Firma wieder zurück. 1967 verfügte er kurz vor seinem Tod, sein Privat- und Firmenvermögen in eine gemeinnützige Stiftung einzubringen. Sie nahm 1968 ihre Arbeit auf.

Alfried Krupp: «Vorbehaltlos dem NS-Regime angeschlossen»

In dem Sammelband stellt der Bonner Historiker Joachim Scholtyseck in seinem Beitrag fest, dass Alfried Krupp «geschmeidig» im Sinn des Unrechtsstaats mitgearbeitet habe. «Er nahm bewusst alles hin, was im Namen des Regimes geschah und von dem er wusste, dass es den Regeln des Rechts und des Anstands diametral widersprach.» Dem NS-Regime habe er sich «vorbehaltlos angeschlossen».

Der Historiker Manfred Grieger von der Universität Göttingen weist anhand von Vernehmungsprotokollen nach, dass Krupp während des Baus einer Fabrik in Niederschlesien KZ-Häftlinge gesehen hat. «Aber er gab dem Gesehenen keinerlei Bedeutung im Sinne einer Entscheidungsnotwendigkeit zur Verbesserung der Lage der KZ-Häftlinge und anderer Zwangsarbeiter», so Grieger. «Über das Ausmaß und die Bedeutung der Zwangsarbeit für sein Unternehmen wusste Alfried Krupp Bescheid, doch die Situation der Betroffenen war ihm gleichgültig.»

Krupp unterstützte nach dem Krieg verurteilte NS-Täter

Auch Krupps Haltung nach 1945 wird in der Studie beleuchtet. So zeige eine Untersuchung des Nürnberger Krupp-Prozesses bei ihm «weder eine erkennbare Auseinandersetzung mit seiner persönlichen Verantwortung noch ein Schuldeingeständnis». Neue Erkenntnisse erbringe zudem die Untersuchung der sogenannten Landsberg-Hilfe, benannt nach der Justizvollzugsanstalt Landsberg, in der Krupp zeitweise inhaftiert war. «Alfried Krupp unterstützte auch nach seiner Haftentlassung ehemalige Mitgefangene und verurteilte NS-Täter», stellt die Stiftung fest.

«Die Publikation zeichnet ein differenzierteres und zugleich klareres Bild von Alfried Krupp», erklärte die Stiftung in einer Mitteilung. «Sie zeigt ihn als Unternehmer, der über eigene Handlungsspielräume verfügte und dies im Interesse des Familienunternehmens nutzte.» In einem Interview der «Westdeutschen Allgemeinen Zeitung» (WAZ) stellt Gather fest: «Es gibt keine erkennbare Selbstreflexion von Alfried Krupp über sein Handeln und keine Befassung mit eigener Schuld.»

Das Buch unter dem Titel «Alfried Krupp und der Nationalsozialismus. Perspektiven auf einen Unternehmer» hat die Gesellschaft für Unternehmensgeschichte (GUG) herausgegeben. Die Stiftung betont, dass es sich um ein «unabhängiges» Forschungsprojekt handelt. Konzeption und Leitung des wissenschaftlichen Projekts hätten bei der GUG gelegen.

Und jetzt?

Die Krupp-Stiftung will nach der Veröffentlichung den Dialog über historische Verantwortung weiterführen. «Als Stiftung stehen wir in der Verantwortung, Alfried Krupps Vermächtnis umzusetzen, das heißt in seinem Namen und mit seinem Vermögen den Stiftungsauftrag zu erfüllen und dadurch dem Allgemeinwohl zu dienen», erklärte Stiftungsvorständin Michaela Muylkens. Zu dieser Verantwortung gehöre auch, Alfried Krupp und sein Handeln immer wieder neu zu beleuchten.

Für Ursula Gather hat sich die Stiftung mit dem «Aufarbeitungsprojekt» dieser Verantwortung gestellt. Es schaffe eine wichtige Grundlage, eine wissenschaftsbasierte Einordnung des Stifters vorzunehmen und daraus einen Umgang mit seiner Person und seinem Vermächtnis abzuleiten. «Den gemeinnützigen Auftrag der Stiftung verändert dies jedoch nicht. So wird die Stiftung diesen weiterhin unter dem Namen ihres Stifters erfüllen», betont sie.

Stiftungsname soll bleiben

Auch Vorstandssprecher Volker Troche sieht jetzt keinen Anlass, den Namen abzulegen. «Jetzt den Namen zu tilgen und damit auch ein Stück weit alle Auswirkungen dieser Geschichte zu tilgen, wäre aus meiner Sicht falsch. Wir glauben, dass wir mit einem differenzierten und umsichtigen Umgang mit diesem Namen weiterhin als Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung handeln können», sagte er der Deutschen Presse-Agentur.