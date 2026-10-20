In Berlin ist es dagegen vergleichsweise billig. In Bayern, Baden-Württemberg und dem Saarland kommt es auf den Kraftstoff an.

München (dpa) – Wer in Hessen und Nordrhein-Westfalen tankt, muss derzeit besonders tief in die Tasche greifen. In diesen beiden Bundesländern sind die Preise für Benzin und Diesel derzeit am höchsten, wie eine Auswertung des ADAC ergab. Basis sind die Durchschnittspreise am Dienstag um 11.00 Uhr vormittags – also zu einem vergleichsweise günstigen Zeitpunkt.

Den teuersten Sprit hatte dabei bei beiden Kraftstoffsorten Hessen. Superbenzin der Sorte E10 war dort um 8,9 Cent teurer als im billigsten Bundesland. Diesel war um 5,1 Cent teurer als im billigsten Land.

NRW war bei beiden Kraftstoffsorten am zweitteuersten. E10 war zudem auch in Niedersachsen und Rheinland-Pfalz vergleichsweise teuer. Eher hohe Dieselpreise fanden sich zudem in Bayern, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und dem Saarland. Auffällig dabei: bei E10 finden sich Baden-Württemberg, das Saarland und Bayern am anderen Ende der Skala – also unter den billigsten Ländern.

Berlin ist dagegen konsequent günstig: Bei E10 liegt es auf Platz zwei, bei Diesel auf Platz eins. Sachsen schafft es bei E10 auf einen geteilten vierten und bei Diesel auf einen zweiten Platz unter den billigen Ländern. Insgesamt ist insbesondere bei Diesel der Osten tendenziell günstiger als der Westen.