Hohe Energiepreise
Shell verdient dank hoher Öl- und Gaspreise weiter kräftig
Energiekonzern Shell
Vor allem das Gasgeschäft, die Förderung und die Chemiesparte trugen zum Zuwachs bei Shell bei. (Archivbild)
Hannes P Albert. DPA

Shell legt beim Gewinn deutlich zu: Im zweiten Quartal steigt das bereinigte Ergebnis um 42 Prozent. Was hinter der Entwicklung steckt.

London (dpa) – Die wegen des Iran-Kriegs stark gestiegenen Öl- und Gaspreise lassen die Gewinne bei Shell weiter sprudeln. Im zweiten Quartal erwirtschaftete der britische Energiekonzern trotz Produktionsausfällen im Nahen Osten einen um Sonderposten bereinigten Gewinn von 9,8 Milliarden US-Dollar (8,6 Mrd Euro), wie Shell in London mitteilte.

Das waren 42 Prozent mehr verglichen mit dem Vorquartal und zugleich mehr, als von Analysten erwartet. Vor allem das Gasgeschäft, die Förderung und die Chemiesparte trugen zum Zuwachs bei. Zudem kündigte der Öl- und Gasmulti ein weiteres Aktienrückkaufprogramm über mindestens 3 Milliarden Dollar an.

© dpa-infocom, dpa:260730-930-458888/1

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Wirtschaft

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