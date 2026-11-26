Die ganze Nacht wurde verhandelt, Millionen Beschäftigte erwarten ein Ergebnis. Nach mehr als 27 Stunden Verhandlungen wollen sich die Arbeitgeber und IG Metall bald auf einer Pressekonferenz äußern.

Mannheim (dpa) - Nach einem Verhandlungsmarathon haben die IG Metall und die Arbeitgeberseite eine gemeinsame Pressekonferenz angekündigt. Um 17.00 Uhr wollen sie über das Ergebnis der Gespräche informieren, hieß es laut Einladung. Die Verhandlungen seien abgeschlossen. Laut dem Vorstand der IG Metall hat es eine Einigung gegeben.

Die vierte Verhandlungsrunde im Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie zog sich über etliche Stunden hin. Seit Mittwochmittag (13.00 Uhr) saßen die Vertreterinnen und Vertreter der Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite im Mannheimer Congress Center Rosengarten zusammen.

Die Spitze der IG Metall hatte am Montag die mitgliederstarken Bezirke Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen beauftragt, gemeinsam ein neues Angebot der Arbeitgeberseite entgegenzunehmen und zu verhandeln. Ziel war ein sogenannter Pilotabschluss, der dann für 3,7 Millionen Beschäftigte in Deutschland übernommen würde.

Die Ausgangslage vor der vierten Verhandlung

Der Verhandlung waren bundesweite 24-Stunden-Warnstreiks vorausgegangen, mit denen die Gewerkschaft den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen wollte. Die IG Metall forderte bei einer einjährigen Laufzeit fünf Prozent mehr Geld. Der Arbeitgeberverband Gesamtmetall bot eine Einmalzahlung, die aber unter bestimmten Bedingungen ausgesetzt werden kann, sowie 1,3 Prozent mehr Geld zum Juli 2028. Die Laufzeit sollte nach Vorstellung der Arbeitgeber 26 Monate betragen.

Strittig waren zudem Möglichkeiten, vom Tarifvertrag abzuweichen. Die Gewerkschaft forderte ein tarifliches Verfahren mit kontrollierbaren Zusagen, wenn die Beschäftigten beispielsweise für Investitionen zeitweise Abschläge hinnehmen sollen. Die Arbeitgeber wollten das bislang nur auf betrieblicher Ebene mit den Betriebsräten besprechen.