Die Eurostaaten suchen nach einem neuen Präsidenten für die Europäische Zentralbank. Schon bald könnte über die Nachfolge von Christine Lagarde entschieden werden. Wer macht das Rennen?

Frankfurt/Main (dpa) – Wer folgt auf Christine Lagarde an der Spitze der Europäischen Zentralbank? Die Staats- und Regierungschefs der 21 Eurostaaten müssen bald eine Lösung finden, denn die Französin hat ihren Rücktritt schon zum 7. Februar angekündigt und damit fast neun Monate vor Ablauf ihrer regulären Amtszeit Ende Oktober 2027.

Nun zeichnet sich ein Duell zwischen dem Niederländer Klaas Knot und dem Spanier Pablo Hernández de Cos ab. Beide wurden als Nachfolger für den EZB-Präsidentenposten nominiert. Bereits beim Treffen der Eurogruppe am Montag sollte es eine Bestandsaufnahme der Bewerbungen geben. Aus Deutschland ging bisher keine Nominierung ein. Doch auch Kanzler Friedrich Merz (CDU) und Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) wollen beim Personalpoker mitmischen.

Pablo Hernández de Cos

Der Spanier Pablo Hernández de Cos führt seit dem 1. Juli 2025 die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) in Basel, gewissermaßen die Zentralbank der Zentralbanken. Zuvor war er Chef der spanischen Notenbank (2018-2024) und in dieser Funktion Mitglied des EZB-Rats. Hernández de Cos gilt als Vertreter einer eher lockeren Geldpolitik mit niedrigeren Zinsen.

Der 55-Jährige hat an der Universität Madrid in Wirtschaftswissenschaften promoviert. Außerdem hat er Abschlüsse in Betriebswirtschaftslehre und Jura. Seine Karriere begann 1997 bei der spanischen Zentralbank, wo er als leitender Ökonom in die Abteilung für Währungs- und Finanzstudien eintrat.

2004 kam Hernández de Cos als Berater des EZB-Direktoriums nach Frankfurt, 2007 kehrte er zur spanischen Zentralbank zurück und übernahm die Leitung des Referats für Wirtschaftspolitik in der Abteilung für Wirtschaftsanalyse und -prognosen. 2015 wurde er zum Generaldirektor für Wirtschaft, Statistik und Forschung ernannt.

Drei Jahre später stieg er zum Chef der spanischen Zentralbank auf. «In dieser Funktion gelang es ihm, das Ansehen der spanischen Zentralbank nach einer Reihe von Fehltritten vor und während der Finanzkrise wiederherzustellen», schreibt das Nachrichtenportal «Politico».

Für Hernández de Cos spreche, dass Spanien seit EZB-Bestehen noch nie den Vorsitz innehatte, sagt VP-Bank-Chefvolkswirt Thomas Gitzel. Der Spanier sei früher mit Tönen für eine lockere Geldpolitik aufgefallen: «Ein gemäßigter Geldpolitiker dürfte derzeit von vielen Regierungen bevorzugt werden.»

Klaas Knot

Der Niederländer Klaas Knot (59) war 14 Jahre lang – von Juli 2011 bis Juni 2025 – Präsident der niederländischen Zentralbank. Er steht für eine straffe Geldpolitik: Im EZB-Rat stellte er sich offen gegen die zeitweise sehr lockere Geldpolitik und ist damit auf Bundesbank-Linie. Von Dezember 2021 bis Juli 2025 war Knot Vorsitzender des Finanzstabilitätsrats FSB, der Schwachstellen des weltweiten Finanzsystems identifizieren, Vorschläge zu ihrer Beseitigung unterbreiten und deren Umsetzung überwachen soll.

Geboren am 14. April 1967 studierte Knot später Wirtschaftswissenschaften an der Universität Groningen und promovierte 1995 in Volkswirtschaftslehre zum Thema «Finanzpolitik und Zinssätze in der Europäischen Gemeinschaft».

Knot sammelte Erfahrungen bei der niederländischen Zentralbank als Volkswirt (1995-1998) und ging dann zum Internationalen Währungsfonds (IWF) nach Washington (1998-1999), ehe er in die Niederlande zurückkehrte.

Vor seiner Berufung an die Spitze der niederländischen Zentralbank hatte Knot mehrere Positionen bei der Notenbank inne, arbeitete bei der Aufsichtsbehörde für Renten und Versicherungen (Dezember 2002 bis April 2004) und wechselte vorübergehend ins niederländische Finanzministerium: Von 2009 bis 2011 war er dort stellvertretender Generalschatzmeister und Direktor für Finanzmärkte.

Der verheiratete Vater von zwei Kindern ist Honorarprofessor für Zentralbankwirtschaft an der Universität Groningen und für Währungsstabilität an der Universität Amsterdam.

Joachim Nagel

Nagel (60), der seit Januar 2022 die Bundesbank führt, wurde bis Ablauf der Frist am Freitag nicht nominiert. Deutschland als größte Volkswirtschaft Europas hatte noch nie den EZB-Präsidentenposten – und dabei dürfte es bleiben. Bislang gibt es keine Anzeichen, dass Kanzler Merz einen Wechsel von SPD-Mitglied Nagel unterstützt. Als größtes Hindernis für den promovierten Volkswirt galt, dass bereits die EU-Kommission bei Ursula von der Leyen in deutschen Händen ist. Zwei Deutsche an der Spitze von wichtigen Institutionen in Europa – das ist im Brüsseler Personalpoker schwer zu vermitteln.

Deutschland mischt bei EZB-Spitzenposten mit

Da nicht nur der Posten von Lagarde bald frei wird, sondern auch die von EZB-Direktoriumsmitglied Isabel Schnabel und Chefökonom Philip R. Lane, ist auf europäischer Ebene ein ganzes Personalpaket zu verhandeln.

Deutschland dürfte sich dabei für einen deutschen Nachfolger für Schnabel starkmachen, die im Januar zum IWF wechselt. Sie verantwortete im Führungsgremium der EZB unter anderem das Ressort Marktoperationen und damit die konkrete Umsetzung der Geldpolitik. Als Kandidaten für die Schnabel-Nachfolge werden die Ökonomen Tobias Adrian und Markus Brunnermeier gehandelt sowie Bundesbank-Vizepräsidentin Sabine Mauderer.

Dabei wird sich Deutschland wohl mit Konkurrenz aus Frankreich beschäftigen müssen. Die Regierung von Präsident Emmanuel Macron würde Berichten zufolge den Niederländer Knot als Nachfolger von Lagarde unterstützen – vorausgesetzt, der nächste EZB-Chefvolkswirt komme aus Frankreich. Damit wäre ein politisches Tauziehen zwischen den Schwergewichten der Eurozone eröffnet.