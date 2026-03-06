Vereinigung Cockpit
Piloten leiten Urabstimmung bei Eurowings ein
Eurowings am Flughafen Stuttgart
Auch bei Eurowings machen sich die Piloten streikbereit. (Archivbild)
Urlauber aufgepasst: Bei der Lufthansa-Tochter Eurowings drohen Streiks, weil die Piloten um ihre Betriebsrenten kämpfen. Doch erst einmal läuft eine Urabstimmung.

Frankfurt/Köln (dpa) – Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit hat bei der nächsten Teilgesellschaft der Lufthansa eine Urabstimmung eingeleitet. Bei der von vielen Urlaubern genutzten Direktfluggesellschaft Eurowings geht es wie bei der Mutter Lufthansa um die Betriebsrenten der Pilotinnen und Piloten.

Bei den Verhandlungen habe Lufthansa jede Volumenerhöhung ihres Beitrags abgelehnt, kritisiert die Gewerkschaft. Konsequenz sei nun die Urabstimmung zu weiteren Arbeitskampfmaßnahmen. Diese soll bis zum 16. März um 10.00 Uhr laufen.

Stimmen die Piloten im erforderlichen Maße zu, sind bei der Eurowings ebenso Streiks möglich wie bereits bei der Lufthansa-Kerngesellschaft und der Regionaltochter Lufthansa Cityline.

