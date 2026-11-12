Friedenshoffnungen, sinkende Ölpreise und starke Unternehmenszahlen geben dem deutschen Börsenbarometer Rückenwind – auch wenn ein Tech-Konzern die Stimmung trübt.

Frankfurt (dpa) - Der Dax ist erstmals über 27.000 Punkte gestiegen. Der deutsche Leitindex erreichte am Vormittag zeitweise 27.001,67 Punkte. Damit konnte das Börsenbarometer seit Jahresbeginn um 10,3 Prozent zulegen.

Für gute Stimmung am deutschen Aktienmarkt hatten zuletzt Friedenshoffnungen im Krieg zwischen den USA und dem Iran gesorgt – und damit verbunden die Aussicht sinkende Ölpreise. Zudem erstarkte jüngst wieder der Technologiesektor, weil die Furcht vor einer zu strengen Regulierung des KI-Bereichs etwas nachließ.

«Jahresendrally läuft»

Auch starke Unternehmenszahlen aus Deutschland stützten zuletzt die Kurse, etwa von Siemens und Allianz. Bei der Quartalsberichtssaison der Unternehmen hierzulande steht am Donnerstag das große Finale an.

Das Konjunkturumfeld helle sich auf, schrieb Analyst Jochen Stanzl von der Consorsbank. «Die Jahresendrally läuft.» Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners bemerkte angesichts des historisch betrachtet starken Börsenmonats November: «Mit der aktuellen Stärke bestätigt der Dax sein langfristiges saisonales Bild.» Die DZ-Bank hält bis Jahresende ein weiteres Plus von auf dann 28.500 Punkte für möglich.

Nvidia belastet auch deutsche Tech-Werte

Gegen die positive Tendenz trübte sich die Stimmung des Technologiesektors nach den jüngsten ermutigenden Signalen wieder ein. Grund dafür sind Medienberichte über eine mögliche Ablösung von Nvidia-Chef Jensen Huang nach einer Affäre mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin.

Die Nvidia-Aktie sackte auf der Handelsplattform Tradegate am Morgen um 7 Prozent ab. Im Dax waren die Papiere von Infineon mit minus 2,8 Prozent das Schlusslicht. Im MDax gehörten die Aktien von Siltronic, Suss Microtec, Aixtron und Jenoptik mit Kursrückgängen zwischen 1,8 und 2,3 Prozent zu den schwächsten Werten.

Rekorde bei Siemens und Allianz

Siemens verzeichnete ein Rekordgeschäftsjahr und übertraf die Prognosen der Analysten. So knackte der Technologiekonzern beim Auftragseingang die Marke von 100 Milliarden Euro und steigerte das Neugeschäft auf vergleichbarer Basis um ein Viertel. Der Umsatz wuchs auf vergleichbarer Basis um acht Prozent. Für das neue Geschäftsjahr 2026/27 (per Ende September) kündigte das Unternehmen weiteres Wachstum an und erhöhte seine Mittelfristziele. Die Aktie stieg als Dax-Spitzenreiter um 4,8 Prozent.

Die Allianz wird nach einem Rekordergebnis in den ersten neun Monaten optimistischer für 2026. Glänzende Geschäfte mit Investmentfonds ließen den Versicherer hohe Schäden durch Naturkatastrophen im Sommer verschmerzen. Die Allianz-Aktie legte um 1,9 Prozent zu.

Goldpreis unter 4000 Euro

Damit trotzt der Dax der Sorge vor steigenden Zinsen. Sie ließ zuletzt unter anderem dem Goldpreis unter 4000 Euro sinken - denn Gold wirft keine Zinsen ab. Der MDax verlor leicht auf 27.001,67 Zähler.

Gute Stimmung an den Börsen hatte in der vergangene Woche auch der deutliche Sieg der Demokraten bei den Zwischenwahlen in den USA ausgelöst, der Dax erreichte nach mehreren Monaten wieder einen Rekord. Der Wahlerfolg nährte die Hoffnung, dass die USA außenpolitisch einen milderen Kurs einschlagen könnten, etwa was die Zölle von Präsident Donald Trump angeht.

Anleger setzten auch auf künftige Gewinne

Kurz darauf folgte Ernüchterung. Im Mittelpunkt standen Sorgen um die Zukunft der Künstlichen Intelligenz (KI). Anleger befürchteten, dass nach dem Wahlsieg der Demokraten strengere Auflagen den Ausbau von Rechenzentren bremsen und Projekte verzögern könnten.

Noch immer stehen die Kurszuwächse auch im Gegensatz zu manch schlechter Nachricht aus der deutschen Wirtschaft. Insbesondere in der Industrie streichen Unternehmen Tausende Arbeitsplätze. Die Blicke der Investoren richten sich oft aber nicht auf die aktuelle Lage, sondern auf künftige Gewinne der 40 Dax-Konzerne.