Zuletzt konnte das Berliner Luxushotel nach einer Abstimmung der Gesellschafter nicht verkauft werden. Nun soll ein verbesserter Vorschlag vorliegen.

Berlin (dpa) - Für den Verkauf des Luxushotels Adlon am Pariser Platz in Berlin wird ein neuer Versuch gestartet. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur legt die Immobiliengesellschaft Jagdfeld den Gesellschafterinnen und Gesellschaftern einen neuen Vorschlag zum Verkauf des Hotels vor.

Im September war keine Mehrheit für den Verkauf der Immobilie zustande gekommen. Damals hatten zwar 86 Prozent der Gesellschafter des Adlon-Fonds für den Verkauf gestimmt, sie halten aber nur 71,04 Prozent. Benötigt wurde eine Kapitalmehrheit von 75 Prozent.

Neuer Vorschlag sieht höheren Mindestverkaufspreis vor

Gegen den Verkauf sprachen sich damals vor allem größere Gesellschafter aus. Sie kritisierten vor allem die gestaffelte Erfolgsbeteiligung für Jagdfeld. Das Unternehmen sollte nach übereinstimmenden Angaben unter anderem 20 Prozent des Mehrerlöses erhalten, sollte der Kaufpreis höher als 310 Millionen Euro ausfallen.

Im neuen Vorschlag, der der dpa vorliegt, ist keine Staffelung vorgesehen. Die Erfolgsprämie soll demnach 10 Prozent des Mehrerlöses betragen, sollte der Kaufpreis über 300 Millionen Euro liegen. Zudem wurde unter anderem ein Mindestverkaufspreis von 300 Millionen Euro veranschlagt. Zuvor hatte Jagdfeld einen Mindestverkaufswert von 280 Millionen Euro angesetzt.

Das Ergebnis der Abstimmung wird kurz vor Weihnachten erwartet.

Luxushotel ist Teil eines Fonds

Das Luxushotel ist Teil eines Fonds, dem Fundus-Fonds 31, der von Jagdfeld gemanagt wird. Der Fonds - und damit das Adlon - gehört dem Unternehmen zufolge rund 4.000 Gesellschaftern, die in dem Fonds investiert sind. Dabei handelt es sich überwiegend um Privatanleger. Weil diese inzwischen in einem Alter seien, in dem sie sich von ihren Anteilen trennen wollten, hatte Jagdfeld bereits vor einigen Monaten angekündigt, die Immobilie verkaufen zu wollen.

Adlon wurde vor fast 120 Jahren gegründet

Das prachtvolle Hotel in Ostberlin, das vor fast 120 Jahren von Lorenz Adlon gegründet wurde, war 1945 bis auf einen Seitenflügel abgebrannt und 1984 vollständig abgerissen worden. In den 1990er Jahren wurde das Hotel nach Originalplänen wieder aufgebaut und am 23. August 1997 neu eröffnet.

Betrieben wird es heute von der Luxushotelgruppe Kempinski. Der Pachtvertrag läuft noch bis Ende 2032. Dieser bleibt von dem Verkauf unberührt. Wie es danach weitergeht, ist offen.