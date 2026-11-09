Nach dem heftigen Kurseinbruch an der Wall Street sind die Märkte in Ostasien positiv in die Handelswoche gestartet. Insbesondere der japanische Leitindex legte deutlich zu.

Seoul/Tokio (dpa) – Die Börsen in Ostasien haben sich nach dem spektakulären Ausverkauf von Aktien der KI-Branche in der vergangenen Woche wieder etwas erholt. Der japanische Leitindex Nikkei 225 lag zum Wochenbeginn zwei Stunden nach Handelsstart gut 3 Prozent im Plus, beim südkoreanische Kospi waren es zum selben Zeitpunkt (11.00 Uhr Ortszeit) 1,2 Prozent. Die für die KI-Lieferkette wichtigen Speicherchip-Produzenten Samsung Electronics und SK Hynix starteten mit 2,6 Prozent beziehungsweise 3,7 Prozent ebenfalls positiv in die Handelswoche.

Der Hang-Seng-Index an der eine Stunde später öffnenden Börse der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong stieg um rund 0,7 Prozent, der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an Chinas Festlandbörsen um knapp 0,5 Prozent.

Ende vergangener Woche war es an der Wall Street zu einem außergewöhnlichen KI-Ausverkauf gekommen, der auch den Börsen in Asien stark zusetzte. Allein am Donnerstag verloren die Unternehmen im S&P 500 kumuliert knapp drei Billionen US-Dollar (2,7 Billionen Euro) an Börsenwert. Hintergrund waren Sorgen über die künftige Entwicklung des Geschäfts mit Künstlicher Intelligenz infolge des Wahlsiegs der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen. Auch die Gefahr steigender Ölpreise rund um den nach wie vor massiv eingeschränkten Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus dämpft die Stimmung unter den Anlegern.