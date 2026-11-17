Die von der weltweiten Microsoft-Panne verursachten volkswirtschaftlichen Schäden könnten in die Milliarden gehen. Wo es Schäden gab, werden viele Firmen wahrscheinlich darauf sitzen bleiben.

Köln/München (dpa) – Nach der Microsoft-Panne gibt es für Unternehmen wenig Hoffnung auf Ersatz für etwaige finanzielle Schäden. In Deutschland könnten sich die Kosten für Cyberversicherer auf etwa 10 bis 15 Millionen Euro belaufen, schätzt das auf Versicherungsmathematik spezialisierte Beratungsunternehmen Meyerthole Siems Kohlruss (MSK) in Köln. «Für die deutschen Cyberversicherer bleibt die Schadenbelastung aus dem Microsoft-Ausfall überschaubar», sagte Prokurist Thomas Lorentz laut Mitteilung. «Dass der Schaden diesmal gering bleibt, liegt vor allem daran, dass die meisten Versicherer dieses Risiko bisher nicht übernehmen.»

Denn die Verträge in vielen Fällen decken laut Meyerthole Siems Kohlruss nur bösartige Angriffe ab, nicht jedoch den Ausfall eines Dienstleisters – in diesem Falle Microsoft. Abgesehen davon haben viele Unternehmen ohnehin keine Cyberpolicen abgeschlossen. Die Störung hatte am vergangenen Donnerstagabend begonnen und war erst am Freitagnachmittag behoben. Ursache war laut Microsoft ein fehlerhaftes Update. Aus Versicherungssicht handelte es sich um einen «Bedienfehler beim Dienstleister», wie es in der MSK-Mitteilung hieß.

Die weltweiten volkswirtschaftlichen Schäden könnten sich auf mehrere Milliarden Dollar belaufen. Ähnlich wie bei Naturkatastrophen wird die von Versicherungen übernommene Summe jedoch weit niedriger sein. Meyerthole Siems Kohlruss verweist auf internationale Schätzungen: Die Cyberfachleute des kanadischen Unternehmen Morningstar DBRS hatten die weltweiten versicherten Schäden auf bis zu 500 Millionen Dollar beziffert, der israelische Sicherheitsdienstleister Kovrr auf 700 Millionen Dollar.