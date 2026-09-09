Verkehr
Menschen in Deutschland fahren etwas mehr Auto
Reiseverkehr vor den Sommerferien
Die Menschen in Deutschland legen jedes Jahr kaum vorstellbare Strecken mit Autos zurück. (Symbolbild)
Federico Gambarini. DPA

Die sogenannte Jahresfahrleistung mit Autos ist zuletzt leicht gestiegen. Die Gesamtdistanzen sind so groß, dass sie selbst in Weltall-Dimensionen kaum zu greifen sind.

Berlin (dpa) – Rund 1.900 Mal von der Erde zur Sonne und zurück: Die Menschen in Deutschland haben im vergangenen Jahr 562 Milliarden Kilometer mit Autos zurückgelegt. Das geht aus Daten des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) hervor. Demnach stieg die mit Autos zurückgelegte Wegstrecke im Vergleich zu 2024 leicht, damals waren es rund 558 Milliarden Kilometer. Betrachtet man alle in Deutschland zugelassenen Kraftfahrzeuge – also neben Autos unter anderem auch Lastwagen und Motorräder – stieg die Gesamtfahrleistung ebenfalls leicht auf fast 675 Milliarden Kilometer.

Das Bundesamt betrachtet für die Statistik seit dem Berichtsjahr 2023 die Differenzen der Kilometerstände zwischen den Hauptuntersuchungen.

© dpa-infocom, dpa:260909-930-659761/1

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