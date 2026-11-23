Das Bundesumweltministerium will Haushalten mit niedrigem Einkommen helfen, Energiekosten zu senken. Es soll ab 2027 mehr kostenlose Stromspar-Checks geben und Zuschüsse auch für Waschmaschinen.

Berlin/Potsdam (dpa) – Das Bundesumweltministerium will mehr Haushalten mit niedrigem Einkommen beim Stromsparen helfen und weitet die kostenlose Energieberatung aus. Einen Zuschuss von 200 Euro kann es künftig für den Kauf einer neuen Waschmaschine geben. Bislang ging es bei der Förderung um Kühlschränke.

Die Finanzierung des bundesweiten Stromspar-Checks sei von 2027 bis 2029 mit insgesamt 165 Millionen Euro gesichert, teilte das Ministerium mit. Ziel sei es, in den kommenden drei Jahren mehr als 100.000 weitere Haushalte mit niedrigen Einkommen mit kostenloser Beratung zum Strom- und Energiesparen zu unterstützen. Daher sollen zu den bestehenden 110 Standorten für den Stromspar-Check deutschlandweit zahlreiche weitere hinzukommen.

«Haushalte mit niedrigem Einkommen sind besonders stark von schwankenden Energiepreisen betroffen. Jeder Euro, den sie für Energiekosten ausgeben müssen, fehlt ihnen an anderer Stelle. Deshalb finanziert mein Ministerium den Stromspar-Check», sagte Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) laut einer Mitteilung. Er wollte am Nachmittag einen neuen Standort des Klimaschutzprojekts in Potsdam besuchen. Der Stromspar-Check wird vom Deutschen Caritasverband und dem Bundesverband der Energie- und Klimaschutzagenturen Deutschlands umgesetzt.

Was fördert das Ministerium?

Ein Haushalt kann einen Gutschein über 200 Euro für den Kauf eines energieeffizienten Gerätes erhalten, etwa für Kühlschränke und Waschmaschinen. Außerdem erhalten die Betroffenen künftig unter anderem programmierbare Thermostatventile und Reparaturgutscheine. Damit können Haushaltsgeräte instand gesetzt werden, anstatt sie neu zu kaufen. Auch wassersparende Duschköpfe oder effiziente Leuchtmittel stellen die Berater kostenlos zur Verfügung.