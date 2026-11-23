Nach dem massiven KI-Ausverkauf an der Wall Street sind die Börsen Ostasiens erneut negativ in die Handelswoche gestartet. Besonders heftig trifft es den südkoreanischen Leitindex Kospi.

Seoul (dpa) – Nach dem massiven Ausverkauf an der Wall Street vergangene Woche sind die Börsen in Ostasien heute mit weiteren Verlusten gestartet. Insbesondere der südkoreanische Leitindex Kospi geriet bis zum Mittag (Ortszeit) mit einem Minus von 5,3 Prozent stark unter Druck. Der Handel in Seoul musste wegen starker Kursschwankungen kurzzeitig ausgesetzt werden. Südkoreas Volkswirtschaft ist wegen ihrer großen Halbleiterproduzenten Samsung Electronics und SK Hynix stark von der globalen Nachfrage nach Chips zum Ausbau Künstlicher Intelligenz (KI) abhängig.

Der Hongkonger Hang-Seng-Index sank zum selben Zeitpunkt um rund 1,5 Prozent. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an Chinas Festlandbörsen fiel um 0,9 Prozent. In Japan blieben die Börsen wegen eines Feiertags geschlossen.

Vergangene Woche kam es an den US-Märkten zum stärksten Einbruch von Tech-Werten seit Jahren. Hintergrund sind Sorgen der Investoren, ob sich die immensen KI-Ausgaben für Chips und Rechenzentren langfristig rechnen werden.