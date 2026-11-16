Hohe Energiepreise haben die Produktion in energieintensiven Branchen gebremst. Wie stark sich das auf den Verbrauch der deutschen Industrie ausgewirkt hat.

Wiesbaden (dpa) – Die deutsche Industrie hat im Jahr 2025 weniger Energie verbraucht als im Jahr zuvor. Mit 3.248 Petajoule lag der Verbrauch 2,9 Prozent unter dem Wert des Vorjahres, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Ein wichtiger Auslöser für den Rückgang waren laut Bundesamt die hohen Energiepreise, die zu Produktionseinbußen vor allem in der besonders energieintensiven Industrie führten.

Starke Rückgänge des industriellen Energieverbrauchs hatte es bereits in den Jahren 2022 und 2023 gegeben. 2024 war der Verbrauch dann wieder leicht um 1,9 Prozent angestiegen.

Von der Energie wurde der Großteil von 88,8 Prozent eingesetzt, um Strom und Wärme zu erzeugen. Die verbleibenden 11,2 Prozent entfallen auf direkt genutzte Energieträger, die beispielsweise in der Chemieindustrie als Grundstoffe für Kunststoffe, Düngemittel und andere chemische Produkte benötigt werden.

Chemie bleibt größter Verbraucher

Die Chemieindustrie ist mit einem Anteil von 28,6 Prozent weiterhin der Wirtschaftszweig mit dem höchsten Energieverbrauch. Dazu trägt auch bei, dass hier mehr als ein Drittel (35,3 Prozent) der eingesetzten Energieträger zu chemischen Produkten verarbeitet wird.

Trotz eines Verbrauchsrückgangs von 2,6 Prozent war Erdgas mit einem Anteil von 29,2 Prozent auch 2025 der am meisten eingesetzte Energieträger in der Industrie. Danach folgten Strom mit einem Anteil von 21,2 Prozent sowie Mineralöl mit 17,2 Prozent.

Der Energieträger Kohle verlor erneut an Bedeutung: Der Verbrauch sank um 12,4 Prozent und der Anteil der Kohle am Gesamtenergieverbrauch betrug noch 13,1 Prozent. Erneuerbare Brennstoffe und Umweltwärme erreichten dank hoher Wachstumsraten einen Rekordanteil von 5,3 Prozent. Im industriellen Gesamtmix spielten sie aber weiterhin eine untergeordnete Rolle, so das Bundesamt.

Destatis Energieverbaruch Industrie 2025