In der Metall- und Elektroindustrie kommen die Verhandlungen nicht voran. Nun legt die IG Metall Betriebe für ganze Tage lahm.

Frankfurt/Main (dpa) - Im festgefahrenen Tarifstreit der deutschen Metall- und Elektroindustrie hat die IG Metall mit ganztägigen Warnstreiks die nächste Eskalationsstufe gestartet. Die Arbeitsniederlegungen haben in ersten Betrieben bereits am Donnerstag begonnen, wie die Gewerkschaft berichtete. Am Freitag sollen dutzende Großbetriebe folgen und Kundgebungen stattfinden. Für die gesamte Warnstreikwelle sind laut Gewerkschaftsvorstand Beschäftigte in «mehreren hundert» Betrieben bundesweit aufgerufen.

Vorausgegangen sind Abstimmungen unter den Gewerkschaftsmitgliedern in den jeweils bestreikten Betrieben. «Nur stundenweise Warnstreiks haben die Arbeitgeber offensichtlich nicht ernst genommen. Mehr Sicherheit im Job und im Geldbeutel gibt es von den Arbeitgebern offensichtlich nicht geschenkt», erklärte die IG-Metall-Tarifvorständin Nadine Boguslawski laut einer Mitteilung.

Erster Schwerpunkt Autoindustrie

Im möglichen Pilotbezirk Baden-Württemberg sind zunächst 21 Betriebe für ganztägige Warnstreiks vorgesehen. Der Schwerpunkt der Warnstreiks sind Zulieferbetriebe wie Mahle in Markgröningen oder Magna in Neuenstein sowie Maschinenbau-Unternehmen wie Mapal in Pforzheim.

In Bayern liegt der Schwerpunkt am Freitag zunächst auf der Auto- und Zulieferindustrie. Die IG Metall will die Autoproduktion in drei BMW-Werken und bei Audi in Ingolstadt für einen gesamten Tag lahmlegen. Auch mehrere Werke von Bosch und ZF sollen stillstehen. Im Norden zielen die Aktionen auch auf Werften in Rostock und Bremerhaven.

Die Arbeitgeber reagierten mit scharfer Kritik. Die IG Metall sei überhaupt nicht willens, zu verhandeln, meinte der Hauptgeschäftsführer des bayerischen Arbeitgeberverbands, Bertram Brossardt. Sie nutze die Tagesstreiks «zur Mitgliedergewinnung und zur Machtdemonstration». Betroffene Unternehmen erlitten in der ohnehin angespannten wirtschaftlichen Situation erhebliche Schäden. «Arbeitsplätze und ganze Standorte werden gefährdet.»

Arbeitgeber sahen Lösungsansätze

NRW-Arbeitgeber-Präsident Arndt G. Kirchhoff verwies auf intensive Gespräche über mögliche Abkommen auf betrieblicher Ebene, um Investitionen, Innovationen, Standorte und Beschäftigung zu sichern. Über die Ziele sei man sich grundsätzlich einig gewesen, wenn es auch sonst noch erheblichen Verhandlungsbedarf gegeben habe. Er sagte: «Vor diesem Hintergrund ist diese Eskalation absolut überzogen, völlig unverhältnismäßig und bringt uns einer Lösung keinen Schritt weiter.»

Die ganztägigen Warnstreiks sind laut Satzung an einen Vorstandsbeschluss gekoppelt, weil sie die Finanzen der Gewerkschaft belasten. Anders als bei den bislang veranstalteten kurzen Arbeitsniederlegungen haben Mitglieder bei einer Teilnahme Anspruch auf Streikgeld aus der Streikkasse.

Bundesweit arbeiten rund 3,7 Millionen Männer und Frauen unter den Bedingungen des Flächentarifvertrags. Die Branche umfasst wichtige Industriesparten wie Auto, Maschinenbau, Elektro und Metallerzeugung.

Vierte Runde noch ohne Termin

Die dritte Verhandlungsrunde hatte keine Annäherung gebracht, Termine für die vierte Runde stehen noch nicht fest. Die IG Metall fordert für die Beschäftigten 5 Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Arbeitgeber haben über 26 Monate im kommenden Jahr eine Einmalzahlung und 2028 eine Stufensteigerung um 1,3 Prozent angeboten.

Dieses Angebot unterhalb der allgemeinen Preissteigerung haben die Arbeitgeberverbände mit hoher Kostenbelastung begründet und auf den Abbau hunderttausender Arbeitsplätze hingewiesen, der sich bei weiterhin schlechten Bedingungen fortsetzen werde. Sie wollen zudem Vereinbarungen auf Betriebsebene ermöglichen, um künftige Investitionen abzusichern. Die IG Metall verlangt dafür nachprüfbare Zusagen der Unternehmen.