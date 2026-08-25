In der deutschen Wirtschaft hellt sich die Stimmung auf. Das Ifo-Geschäftsklima legt überraschend deutlich zu.

München (dpa) – Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im August weiter vom Einbruch infolge des Iran-Kriegs erholt. Das Ifo-Geschäftsklima stieg um 2,1 Punkte auf 88,8 Punkte, wie das Münchner Forschungsinstitut in München mitteilte. Das wichtigste deutsche Konjunkturbarometer zeigt damit den vierten Monat in Folge nach oben.

«Die Zuversicht unter den Unternehmen in Deutschland hat zugenommen», kommentierte Ifo-Präsident Clemens Fuest das Ergebnis der monatlichen Umfrage unter 9.000 Unternehmen. «Trotz des erneuten Energiepreisanstiegs erholt sich die deutsche Wirtschaft.»

Das Ifo-Geschäftsklima fiel auch besser aus als erwartet. Analysten waren im Schnitt lediglich von einem Anstieg auf 87,2 Punkte ausgegangen. Gestützt wurde der Indikator durch gestiegene Erwartungen an künftige Geschäfte und einer besseren Einschätzung der aktuellen Lage. Im Verarbeitenden Gewerbe ist die Stimmung spürbar gestiegen. Auch im Dienstleistungssektor hat sich das Geschäftsklima verbessert.

Die deutsche Wirtschaft hat im Frühjahr ein Lebenszeichen inmitten aller Krisen gesendet. Von April bis Juni legte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) mit 0,3 Prozent zum Vorquartal um 0,1 Punkte stärker zu als zunächst berechnet, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Europas größte Volkswirtschaft ist somit drei Quartale in Folge gewachsen.