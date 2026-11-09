Der Start ins zweite Halbjahr war holprig. Doch die jüngsten Zahlen für den Außenhandel sind ermutigend. Werden die Ausfuhren doch wieder zum Konjunkturmotor für Deutschland?

Wiesbaden (dpa) - Nach einem schwachen Start ins zweite Halbjahr haben Deutschlands Exporteure im September wieder bessere Geschäfte gemacht. Volkswirte werten dies als weiteres Hoffnungszeichen, dass sich die deutsche Wirtschaft trotz Zollschranken und hoher Energiepreise robust zeigt. Der Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) sieht aber noch keinen stabilen Aufwärtstrend bei den Ausfuhren.

Im September gingen Waren «Made in Germany» im Wert von 141,1 Milliarden Euro ins Ausland und damit 2,0 Prozent mehr als im August des laufenden Jahres, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Verglichen mit dem September 2025 betrug das Plus laut vorläufigen Daten 7,7 Prozent.

Sommer-Delle ausgeglichen

«Die September-Zahlen geben begründeten Anlass zur Hoffnung, dass auch im zweiten Halbjahr die Exporte ein zentraler Wachstumsbaustein bleiben werden», schreibt VP-Bank-Chefvolkswirt Thomas Gitzel. Die Delle der beiden Vormonate werden überraschend sogar ausgeglichen.

Das Niedrigwasser im Rhein hatte im Sommer die Binnenschifffahrt gebremst. Das beeinflusste auch den Außenhandel über die europäischen Hochseehäfen negativ. «Die in der ersten Jahreshälfte noch sehr dynamische Entwicklung der Exporte schwächte sich im dritten Quartal 2026 merklich ab», stellten die Statistiker anlässlich vorläufiger Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) fest.

Exportplus «auf schmalem Fundament»

Nun die Trendwende? «Das Exportplus im September macht Mut, doch es steht auf einem schmalen Fundament», sagt der Außenwirtschaftschef der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK), Volker Treier. «Der Zuwachs kommt fast ausschließlich aus Europa. Außerhalb der EU bewegt sich kaum etwas.»

In die Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) exportierte Deutschland im September Waren für 80,8 Milliarden Euro und damit 3,5 Prozent mehr als im August. Die Ausfuhren in Staaten außerhalb der EU blieben mit 60,3 Milliarden Euro fast unverändert. Die Exporte in die USA gingen leicht zurück, nach China und Großbritannien sanken sie deutlich.

«Der Binnenmarkt ist unser Stabilitätsanker, kann aber fehlende Wettbewerbsfähigkeit auf den Weltmärkten nicht dauerhaft ausgleichen», sagt BGA-Präsident Dirk Jandura. Deutschland brauche jetzt «eine entschlossene Handelspolitik, die neue Märkte erschließt». Unter anderem mit Indien will Deutschland enger zusammenarbeiten.

Entspannung im Handel mit den USA nach Zwischenwahlen?

Wichtigster Einzelmarkt für deutsche Produkte waren im September erneut die Vereinigten Staaten. In die USA wurden Waren im Wert von 13,4 Milliarden Euro geliefert. Das waren zwar 0,5 Prozent weniger als im August 2026, aber 10,3 Prozent mehr als ein Jahr zuvor - und das trotz der Zollpolitik der US-Regierung von Donald Trump.

«Diese Entwicklung zeigt, dass die deutsche Wirtschaft inzwischen zu einem gewissen Maß gelernt hat, mit Trumps Zöllen zu leben», sagt Sebastian Dullien, wissenschaftlicher Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der gewerkschaftlichen Hans-Böckler-Stiftung.

Die Ergebnisse der US-Zwischenwahlen, bei denen die Demokraten haushoch gewannen, machten Hoffnung auf Entspannung im Handelskonflikt mit den USA, meint Dullien: «Eine demokratische Mehrheit im Kongress wird zwar nicht dafür sorgen, dass Donald Trump seine Zölle kurzfristig zurücknimmt, sie könnte aber bei neuen Zolleskapaden gegenhalten.»

Die Einfuhren nach Deutschland waren mit 125,5 Milliarden Euro im September 4,2 Prozent höher als im August 2026 und 8,7 Prozent höher als im Vorjahresmonat. Somit ergibt sich ein Außenhandelsüberschuss von 15,6 Milliarden Euro nach neu berechneten 17,9 Milliarden Euro im August.