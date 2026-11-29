München (dpa) – Puzzles, Legofiguren, Stifte, ja sogar Zahnbürsten: Der Harry-Potter-Stil ist gerade überall. In München gibt es sogar noch bis 6. Dezember einen eigenen Weihnachtsmarkt, um für den Streamingstart der neuen Serie «Harry Potter und der Stein der Weisen» von HBO Max am 25. Dezember zu werben. Hinter dem Nostalgie-Hype steckt ein Geschäft, dessen Umfang der Eigentümer nicht offenlegt. Experten erklären, wie es funktioniert und wo die Grenzen liegen.

Für Millennials und die Generation Z ist die magische Welt ein Stück Kindheitserinnerung. Der Hype um «Harry Potter» brach um das Jahr 2000 aus, als die Bücher und die Filme erschienen und die Massen begeisterten. Seitdem flammte die Begeisterung immer wieder auf, mit jedem neuen Band der siebenbändigen Fantasy-Reihe und mit jeder der insgesamt acht Verfilmungen.

Erinnerung ist nicht alles

«Eltern sind die Türöffner», sagt Rolf Kosakowski, Experte für Kinder- und Familienmarketing und Geschäftsführer der Hamburger Agentur KB&B. Doch das allein reiche nicht. «Ob eine Marke bei den Kindern bleibt, hängt mit wachsendem Alter aber zunehmend vom Freundeskreis ab.» Schon bei den 6- bis 9-Jährigen lösten Freundinnen und Freunde die Eltern bei der Frage ab, welche Marken Kinder gut finden. «Marken, die ihren Lebenszyklus über eine zweite Generation verlängern wollen, erzählen deshalb zwei Geschichten zugleich: Erinnerung für die Eltern, Gegenwart für die Kinder.»

Doch im Spielwarenmarkt fallen zunehmend auch die «Kidults» auf. Die Spielwarenmesse in Nürnberg zählt dazu Konsumenten ab zwölf Jahren, im Alltag sind damit oft Erwachsene gemeint. Sie beruft sich auf eine Studie, nach der diese Gruppe an Bedeutung gewinnt. Demnach gaben «Kidults» von Oktober 2024 bis September 2025 knapp 1,8 Milliarden Euro für Spielwaren in Deutschland aus und machten 35 Prozent aller Verkäufe in dem Bereich aus. So mancher Euro floss sicher auch in Harry-Potter-Produkte.

Geheimnis um Zauber-Milliarden

Die Kassen dürften also kräftig klingeln – über den wirtschaftlichen Wert des magischen Universums aber wird nur spekuliert. Warner lässt sich nicht in die Karten schauen. Was Warner Bros., Autorin J. K. Rowling und die Lizenznehmer mit «Harry Potter» jeweils verdienen, wird nicht mitgeteilt, Verträge werden nicht offengelegt.

«Das Kapital liegt in den Verwertungsrechten», sagt Hartmut Berghoff, Direktor des Instituts für Wirtschafts- und Sozialgeschichte an der Universität Göttingen. Der US-Sender CNBC schätzte 2016 den Wert des gesamten Franchise auf rund 25 Milliarden US-Dollar.

Bekannt ist, dass Warner Bros. die Filmrechte hält und laut Berichten auch Lizenzen vergibt. Laut dem Branchendienst Box Office Mojo spielten die acht Filme mit Daniel Radcliffe als Harry Potter insgesamt mehr als 7,7 Milliarden US-Dollar ein. Und das Branchenmagazin «Variety» zitierte den Geschäftsbericht, wonach etwa die Harry-Potter-Studiotour bei London 2025 185 Millionen Pfund (umgerechnet rund 221 Millionen Euro) erbracht hatte.

«Doppelter wirtschaftlicher Wert»

Dass Warner deshalb immer wieder auf so bewährte Marken setzt, verwundert den Wirtschaftswissenschaftler Christian Zabel von der Technischen Hochschule Köln nicht. «Für Warner liegt darin ein doppelter wirtschaftlicher Wert, weil die Serie hilft, Abonnenten zu gewinnen oder zu halten. Zugleich kann sie die Nachfrage nach Spielen und Lizenzprodukten beleben.»

Kosakowski ist überzeugt: «Nostalgie wirkt, weil Kindheitsmarken für Sicherheit, Zugehörigkeit und eine Zeit ohne Verpflichtungen stehen». Marken arbeiteten dabei mit Hebeln wie der Wiedererkennung durch vertraute Figuren und dem Gefühl, zu einer Gemeinschaft zu gehören. «Hinzu kommt die Kaufkraft, denn wer eine Marke als Kind geliebt hat, kann sie sich als Erwachsener leisten.» Nostalgie sei dabei aber kein Trick: «Sie trägt nur, wenn das Produkt hält, was die Erinnerung verspricht».

Eskapismus mit Butterbier

Hinzu kommen eskapistische Gründe: «Wenn wir uns in Geschichten verlieren, ist es eine Art Träumen und eine Art Flucht, die uns auch hilft, im Alltag klarzukommen», sagt die Schweizer Medienpsychologin Ronia Schiftan. «Wenn Dinge unsicher sind um uns rum, dann ist das ein natürlicher Mechanismus, dass man sich in kindliche Sicherheiten zurückzieht.»

Und wer sich die magische Welt nach Hause holen will, kann sich in Fanshops mit Butterbier, Schals, Zauberstäben oder Ähnlichem versorgen. Als Anfang November ein weiterer Laden in London eröffnete, harrten Fans stundenlang vor den Pforten aus, viele kostümiert und sogar aus dem Ausland angereist. Parallel dazu liefen Proteste gegen Rowling, von denen die «Daily Mail» berichtete. Kritiker werfen ihr vor, sich transfeindlich geäußert zu haben.

«Kommerzialisierung von Emotionen»

Und wie ist Warners Strategie verglichen mit der von früheren Pionieren wie Disney in den 1950er Jahren? Das sei «eine neue Stufe. Technisch perfektioniert. Im Kern aber ganz ähnlich», antwortet Berghoff. «Der Kern ist die Kommerzialisierung von Emotionen.»

Machen die Fans das alles mit oder kommt irgendwann der Punkt, an dem sie fühlen, ihre Treue würde nur noch ausgeschlachtet? Kosakowski nennt vier «Prüfsteine»: «Ein erkennbarer Kern der Marke mit Figuren, Werten und Weltbild, ein Nutzen des neuen Produkts jenseits des Logos, ein stimmiges Verhältnis von Preis und Qualität und eine Fangemeinde, die eingebunden statt nur angesprochen wird. Fehlt einer davon, merken Fans das schnell. Die Grenze setzt am Ende nicht die Marke, sondern die Community.»