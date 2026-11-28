Wie viel CO2 stoßen Autos mit Verbrennungs- und auch Elektromotor aus? In der EU wird ein Schätzwert verwendet. Künftig soll die Realität genauer abgebildet werden - aber später als zunächst geplant.

Brüssel (dpa) – Kurz bevor strengere Vorgaben zur CO2-Berechnung bei bestimmten Hybrid-Autos greifen, bremst die Europäische Kommission. Der sogenannte Utility Factor für Plug-in-Hybrid-Elektrofahrzeuge (PHEV) soll nach Vorstellung der Behörde erst zum 1. Januar 2030 angepasst werden, wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht. Eigentlich sollte der verschärfte Rechenfaktor ab diesem Sonntag (29. November) gelten.

PHEV sind Autos, die sowohl einen Verbrennungs- als auch einen Elektromotor besitzen. Ihre Batterie kann auch an einer Steckdose oder Ladestation aufgeladen werden. Der sogenannte Utility Factor gibt vereinfacht an, welcher Anteil der Fahrleistung eines Plug-in-Hybrids als elektrisch angenommen wird. Je höher dieser Anteil ist, desto niedriger fällt in der Regel der offiziell ausgewiesene CO2-Ausstoß aus.

Hybride fahren öfter mit Verbrennungsmotor als angenommen

Bisher wurde bei der Typgenehmigung von Autos angenommen, dass Plug-in-Hybride einen relativ hohen Anteil ihrer Fahrstrecke elektrisch zurücklegen. Nutzungsdaten zeigen aber, dass viele von ihnen seltener geladen werden und häufiger als angenommen mit dem Verbrennungsmotor fahren statt elektrisch. Deshalb soll der Rechenfaktor verändert werden – zunächst für neue Fahrzeugtypen, später für alle entsprechenden Neuwagen.

Hintergrund ist, dass Hersteller einen durchschnittlichen CO2-Wert für ihre Neuwagenflotte einhalten müssen. Die Anpassung führt dazu, dass Plug-in-Hybride rechnerisch weniger stark Verbrenner ausgleichen. Für die Hersteller wird es dadurch schwieriger, das CO2-Ziel für 2030 einzuhalten. Sie müssten dafür zum Beispiel mehr E-Autos verkaufen.

Kommission will Herstellern mehr Zeit geben

Die EU-Kommission will die Anpassung nun für Plug-in-Hybride mit einer elektrischen Reichweite von mindestens 80 Kilometern verschieben. Damit will die Behörde unter anderem Anreize für die Entwicklung von Fahrzeugen mit größerer elektrischer Reichweite schaffen.

Nach der Zustimmung eines Fachausschusses mit Vertretern der EU-Mitgliedstaaten will die EU-Kommission entsprechende Rechtsakte erlassen. Teilweise ist dafür noch die Kontrolle durch Europaparlament und EU-Staaten nötig.

Umweltorganisation weist auf Kosten für Fahrer hin

Mehrere EU-Staaten, darunter Deutschland, hatten sich gegen die baldige Anpassung ausgesprochen. Auch der Verband der Automobilindustrie (VDA) lehnt sie ab. VDA-Präsidentin Hildegard Müller hatte vor kurzem davor gewarnt, man gefährde damit allein in Deutschland rund 50.000 Arbeitsplätze.

Die Nachhaltigkeitsorganisation Transport & Environment hatte dagegen die Bundesregierung aufgefordert, an der Korrektur des Nutzfaktors festzuhalten. Sonst würden die tatsächlichen Emissionen weiter unterschätzt. Eine Folge davon sei auch, dass Autofahrer mehr für das Betanken ihrer Plug-in-Hybride zahlen als von Herstellern angegeben.