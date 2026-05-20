Straßburg
EU-Einigung: USA sollen versprochene Zollvorteile bekommen
US-Präsident Trump trifft von der Leyen
Sie vereinbarten im vergangenen Sommer den Zolldeal: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und US-Präsident Donald Trump. (Archivbild)
Jacquelyn Martin. DPA

In der EU gibt es eine Einigung auf die vollständige Umsetzung des umstrittenen Zolldeals mit den USA. Unter dem Eindruck der jüngsten Drohungen von US-Präsident Donald Trump verständigten sich Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten und des Europäischen Parlaments in der Nacht unter anderem darauf, Zölle auf US-Industriegüter abzuschaffen, wie die derzeitige zyprische EU-Ratspräsidentschaft mitteilte.

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Straßburg (dpa) – In der EU gibt es eine Einigung auf die vollständige Umsetzung des umstrittenen Zolldeals mit den USA. Unter dem Eindruck der jüngsten Drohungen von US-Präsident Donald Trump verständigten sich Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten und des Europäischen Parlaments in der Nacht unter anderem darauf, Zölle auf US-Industriegüter abzuschaffen, wie die derzeitige zyprische EU-Ratspräsidentschaft mitteilte.

© dpa-infocom, dpa:260520-930-103063/1

Ressort und Schlagwörter

Wirtschaft

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