Deutschlands größter Börsenbetreiber kommt bei der Rekordübernahme der Fondsplattform Allfunds voran. Die EU-Kommission gibt grünes Licht für die Pläne.

Brüssel (dpa) – Die Deutsche Börse kommt bei der geplanten größten Übernahme ihrer Geschichte voran. Die EU-Kommission hat dem Zusammenschluss mit der spanisch-britischen Fondsplattform Allfunds ohne Auflagen zugestimmt. Sie habe keine wettbewerbsrechtlichen Bedenken, teilte sie mit.

Die Deutsche Börse bietet Produkte entlang der gesamten Wertschöpfungskette rund um Finanzmarkttransaktionen an. Diese reichen von der Handelsausführung über die Abwicklung bis hin zur Verwahrung von Wertpapieren und der Bereitstellung von Marktdaten sowie Softwarelösungen. Sie baut seit einiger Zeit ihr Geschäft außerhalb der Aktienmärkte stark aus, um unabhängiger von den Schwankungen dort zu werden.

Mehr als fünf Milliarden Euro

Im Januar hatte der Konzern mitgeteilt, die Fondsplattform Allfunds für etwas mehr als fünf Milliarden Euro übernehmen zu wollen. Dies wäre die größte Übernahme in der Geschichte des Unternehmens. Der Vollzug wird wegen notwendiger aufsichtsrechtlicher Genehmigungen nun für das erste Quartal 2027 erwartet.

Allfunds mit einem verwalteten Vermögen von rund 1,7 Billionen Euro (Ende 2025) bietet Fondsmanagern und -Vertrieben Systeme für den Handel und die Ausführung an. Hinzu kommen Instrumente für die Datenanalyse und Compliance-Dienstleistungen.

EU: Genug Konkurrenz

Die EU-Kommission untersuchte die Auswirkungen des geplanten Zusammenschlusses auf die Märkte im Bereich Fondshandel und Fondsvertriebsmanagements. Sowohl Deutsche Börse als auch Allfunds stellen Fondsplattformen bereit. Da es glaubwürdige Wettbewerber gebe, werde die Deutsche Börse die Gebühren für Vertriebsstellen nicht erhöhen und Kunden oder Wettbewerbern den Zugang zu ihren Dienstleistungen nicht verwehren, so die Wettbewerbshüter.

Zudem gehen sie davon aus, dass die Marktmacht des Konzerns durch die Marktentwicklungen weiter begrenzt wird – «etwa die Tatsache, dass Vertriebsstellen direkte Beziehungen zu Vermögensverwaltern unterhalten, ohne Vermittlungsplattformen zu nutzen, sowie die steigende Nachfrage von Kleinanlegern nach börsengehandelten Fonds (ETFs)». Sie genehmigten den Zusammenschluss deshalb ohne Auflagen.