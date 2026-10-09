Handelsbeziehungen
EU: China akzeptiert Drosselung von Hybridauto-Exporten
EU-Handelskommissar Sefcovic
EU-Handelskommissar Sefcovic hatte zuvor mit seinem chinesischen Amtskollegen Wang gesprochen.
Johannes Neudecker. DPA

Die EU und China haben sich nach Angaben von EU-Handelskommissar Maros Sefcovic auf eine Drosselung chinesischer Exporte von Hybridautos verständigt. Die Lieferungen in die Europäische Union könnten dadurch um mehr als die Hälfte zurückgehen, erklärte Sefcovic nach Verhandlungen in Peking.

Peking (dpa) - Die EU und China haben sich nach Angaben von EU-Handelskommissar Maros Sefcovic auf eine Drosselung chinesischer Exporte von Hybridautos verständigt. Die Lieferungen in die Europäische Union könnten dadurch um mehr als die Hälfte zurückgehen, erklärte Sefcovic nach Verhandlungen in Peking.

© dpa-infocom, dpa:261009-930-812566/3

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Wirtschaft

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