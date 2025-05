Frankfurt/Main (dpa) – Die Exporte der deutschen Elektro- und Digitalindustrie sind im März sprunghaft angestiegen. Vor allem nach Europa, aber auch in die USA oder nach Taiwan wurden deutlich mehr Waren verkauft als ein Jahr zuvor, wie der Branchenverband ZVEI berichtet. Die deutschen Ausfuhren stiegen in dem Monat in der Jahresfrist um 7,1 Prozent auf 21,9 Milliarden Euro. Damit wurde auch das Quartalsergebnis mit 63,8 Milliarden Euro in den positiven Bereich mit 1,9 Prozent Wachstum gezogen.

Der deutlichste Monatsanstieg seit zwei Jahren ist für ZVEI-Chefvolkswirt Andreas Gontermann allerdings noch kein Grund, eine Trendwende auszurufen. Dazu sei es nicht zuletzt wegen «möglicher negativer Auswirkungen der erratischen US-Zollpolitik im nächsten Berichtsmonat April» noch zu früh. Auch dürfte der starke Anstieg der Ausfuhren in die USA – um 11,2 Prozent auf 2,4 Milliarden Euro – auf Vorzieheffekten beruhen, um den von US-Präsident Donald Trump angekündigten Zöllen auszuweichen.