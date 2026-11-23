CDU, CSU und SPD regieren im Bund, doch bei einer einflussreichen Behörde hat ein Grüner das Sagen. Ein Überbleibsel aus der Ampelzeit? Weit gefehlt: Schwarz-Rot möchte mit ihm verlängern.

Bonn (dpa) – Der Grüne Klaus Müller steht als Präsident der Bundesnetzagentur vor einer Vertragsverlängerung durch die schwarz-rote Bundesregierung. Der Beirat der einflussreichen Behörde schlug am Montag mit großer Mehrheit vor, Müller bis Februar 2032 in seinem Amt zu belassen. Die Zustimmung durch die Bundesregierung gilt als Formsache, sie wird in den kommenden Wochen erwartet. Dann liefe Müllers Vertrag bis 2032.

Der Beiratsvorsitzende Mark Helfrich hält den 55-Jährigen für den richtigen Mann: Müller sei «bereit, auch politisch heiße Eisen anzupacken», sagt der CDU-Bundestagsabgeordnete.

Der Zuspruch aus Unionsreihen ist keine Selbstverständlichkeit, denn Müller war früher ein Grünen-Politiker und ist noch immer Parteimitglied. Er kam 2022 zu dem Job, als die Ampel-Koalition in Berlin das Sagen hatte und die Grünen noch mit am Regierungsruder saßen. Nun lässt die Union die Chance verstreichen, einen Parteikollegen auf den Chefposten zu hieven. Begründet wird die Zustimmung zur Personalie Müller mit dessen fachlicher Eignung.

Müller wurde in Wuppertal geboren, er studierte VWL und arbeitete in einer Bank. Dann aber zog es ihn in die Politik: Ende der 90er kurz im Bundestag, war er von 2000 bis 2005 Umweltminister in Schleswig-Holstein. Danach war er 16 Jahre lang Verbraucherschützer – zunächst als Chef der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen, später beim Bundesverband der Verbraucherzentralen in Berlin. Müller gilt als ein guter Rhetoriker, der eloquent auftritt.

Was die Behörde macht

Die Aufsichts- und Regulierungsbehörde hat rund 3.000 Beschäftigte. Sie macht der Energie-, Telekommunikations-, Eisenbahn- und Postbranche Vorschriften und schaut den Firmen auf die Finger. Zu ihren wichtigen Aufgaben zählt die Genehmigung großer Stromleitungen, damit der Windstrom aus dem Norden auch bei der Industrie im Westen und Süden Deutschlands ankommt.

Umstritten ist ein Regelwerk, das Solaranlagen-Betreiber bei Stromnetzentgelten stärker einbindet. Kritiker warnen vor einer Bremse für die Energiewende. Die Bundesnetzagentur argumentiert, dass eine gerechtere Kostenverteilung nötig sei. Diese Reform zählt der CDU-Politiker Helfrich zu den «heißen Eisen», die Müller angepackt habe. Auch dass die Netzagentur unter Müller bei der 2022 eingesetzten Gaskrise pragmatisch reagiert und Flüssigerdgas-Terminals an Deutschlands Küsten mit auf den Weg gebracht habe, wertet Helfrich positiv.

Wichtig ist die Netzagentur zudem beim Thema Internet. In Müllers Amtszeit fiel die Entscheidung des Regulierers, auf eine milliardenschwere Versteigerung von Handynetz-Frequenzen vorerst zu verzichten. Zugleich verschärfte die Netzagentur die Auflagen für die Mobilfunker, damit die Handynetze auch auf dem Land besser werden. Beim Ausbau des Festnetz-Internets mit Glasfaser will die Behörde verhindern, dass lokale Monopole entstehen.

Seit seinem Amtseintritt hat sich Aufgabenbereich der Bundesnetzagentur vergrößert, sie ist inzwischen auch für Digitalthemen wie den Digital Services Act (DSA) zuständig – hierbei werden Online-Plattformen stärker verpflichtet, gegen illegale Inhalte vorzugehen.

Verbraucherschützer sehen noch Luft nach oben

Wer bei seinem Amtsantritt im Jahr 2022 gedacht hatte, dass Müller sich auch bei der Behörde als Verbraucherschützer profilieren wolle, sah sich getäuscht. Zwar hat Müller durch gesetzliche Vorgaben nur einen geringen Gestaltungsspielraum. Durch mehr Personal in bestimmten Abteilungen und mediale Wortmeldungen hätte er Verbraucherschutz-Themen aber pushen können. So grübelte Behörde jahrelang über Vorschriften, wie Verbraucher ihr Recht auf Mobilfunk-Preisminderung bei schlechtem Netz nachweisen können.

«Die erste Amtszeit war stark von der Energiekrise geprägt, jetzt muss der Telekommunikationsbereich in den Fokus rücken», sagt Wolfgang Schuldzinski von der Verbraucherzentrale NRW. «Für die zweite Amtszeit wünschen wir uns hier Tempo, etwa schnelle Entscheidungen beim Recht auf Versorgung mit Telekommunikationsdiensten und ein konsequentes Vorgehen gegen unlautere Methoden beim Glasfaserausbau.» Man sei sich sicher, «dass mit Klaus Müller jemand an der Spitze ist, der diese Themen angepackt bekommt».

Was für die nächste Amtszeit gefordert wird

Aus dem Bundestag kommen warme Worte. Der SPD-Abgeordnete Sebastian Roloff lobt ihn als verlässlich, Müller führe die Behörde «mit der nötigen Unaufgeregtheit». Als Erwartung an die zweite Amtszeit sagt der Sozialdemokrat: «Dass die Energie günstig sein muss, ist klar, aber es muss auch für die Industrie funktionieren.» Die Netzentgelt-Reform dürfe nicht nur auf dem Papier effizient sein.

Der Grünen-Abgeordnete Michael Kellner sagt, Müller habe frischen Wind in die Behörde gebracht. «In seiner zweiten Amtszeit muss es weitergehen mit der Modernisierung und Digitalisierung unseres Stromsystems, und wir müssen vorankommen bei der Flexibilisierung.» Hierbei sei der nötige Druck auf die Netzbetreiber nötig.

Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) erwartet hingegen, dass Müller «die Leistungen der Netzbetreiber in hohem Maße anerkennt und auf dieser Basis gemeinsam Lösungen für anstehende Herausforderungen entwickelt werden», wie es Verbandschefin Kerstin Andreae formuliert. Die ehemalige Grünen-Politikerin mahnt «einen klaren Fokus auf praktikable Vorgaben» an. «Kosten und Nutzen müssen in einem angemessenen Verhältnis stehen und neue Regelungen für die Energiewirtschaft auch in der Praxis umsetzbar sein.»