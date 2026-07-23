Geschäfte und Tourismus in Dubai leben nicht zuletzt vom Image der Metropole als sicherer Hafen. Nach schweren Umsatzeinbrüchen im Iran-Krieg versucht die Stadt, wieder mehr Touristen anzuziehen.

Dubai (dpa) – Die vom Iran-Krieg wirtschaftlich schwer getroffene Metropole Dubai bietet Anwohnern Prämien im Wert von umgerechnet 700 Euro, wenn sie Besucher in die Stadt holen. Jeder Anwohner könne Vergünstigungen erhalten etwa bei Hotel-Übernachtungen, Essen im Restaurant und Tickets für Sehenswürdigkeiten, heißt es auf der Tourismus-Website Dubais zu dem neuen Programm. Pro Anwohner sind bis zu drei dieser «Vorteils-Pakete» möglich für Besucher, die ab sofort und noch bis Ende Oktober nach Dubai reisen.

Die Besucher, etwa Freunde oder Angehörige, dürfen keine Bewohner der Vereinigten Arabischen Emirate sein und müssen mit einem Touristenvisum ins Land kommen. Örtlichen Berichten zufolge gingen in den ersten 48 Stunden des Programms mehr als 10.000 Bewerbungen ein.

Dubai und Abu Dhabi im Iran-Krieg schwer getroffen

Dubai ist eine der modernsten Metropolen im arabischen Raum, bekannt für gläserne Wolkenkratzer – darunter das höchste Gebäude der Welt -, Luxushotels an Sandstränden und Unterhaltung. Vergangenes Jahr besuchten die Stadt nahezu 20 Millionen ausländische Touristen, ein Rekord.

Mit dem Iran-Krieg, der Ende Februar mit Angriffen der USA und Israels begann, wurden Dubai wie auch die emiratische Hauptstadt Abu Dhabi schwer getroffen. Iranische Angriffe zielten auf emiratische Ölanlagen, aber auch den Flughafen von Dubai und teils andere zivile Gebiete wie Hotels. Umsätze brachen ein und die Zahl der Fluggesellschaften, die in Dubai aktiv sind, halbierte sich. Die Stadt bemüht sich, den Schaden zu begrenzen und ihr Image als Standort für Geschäfte und Unterhaltung zu bewahren.