Im Frühjahr schockten der Iran-Krieg und die Energiekrise die Weltwirtschaft. Doch plötzlich zeigen deutsche Unternehmen neue Zuversicht. Auch die Exporte nach Europa boomen. Und die Risiken?

Berlin (dpa) – Zuversicht trotz Iran-Krieg und Zollkonflikten: Die deutschen Firmen im Ausland sehen sich wieder klar auf Wachstumskurs. «So optimistisch haben die Unternehmen seit fünf Jahren nicht mehr nach vorn geblickt», schließt die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) aus einer Herbstumfrage unter 3.500 Mitgliedern ihrer Auslandskammern. 49 Prozent erwarten für die nächsten zwölf Monate bessere Geschäfte, nur 8 Prozent einen Rückgang.

Noch im Frühjahr hatten der Iran-Krieg, die zeitweilige Blockade der Straße von Hormus und Handelskonflikte die Stimmung gedrückt. «Die Weltwirtschaft hat sich schneller berappelt als erwartet», sagte DIHK-Auslandschef Volker Treier.

Gerade angesichts der vielen Risiken und Krisenherde weltweit exportieren deutsche Firmen vermehrt in europäische Staaten, wie Daten der bundeseigenen Wirtschaftsförderungsgesellschaft Germany Trade & Invest (GTAI) belegen. In diesem Jahr könnte hier die Schwelle von einer Billion Euro geknackt werden: Die GTAI erwartet, dass die deutschen Exporte in den europäischen Binnenmarkt – zu denen sie die EU-Länder sowie Norwegen, Liechtenstein, Island und die Schweiz zählt – um rund 6,5 Prozent auf knapp 1.031 Milliarden Euro steigen.

«Die Exportmärkte vor der Haustür rücken stärker in den Fokus», schreibt die GTAI in der Hochrechnung, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. «Viele deutsche Unternehmen setzen wieder verstärkt auf den europäischen Heimatmarkt, weil sie dort auf ein funktionierendes und verlässliches handelspolitisches Regelwerk bauen können.»

«Auseinanderklaffen Ausland-Inland»

Weniger rosig fällt der Blick auf den Heimatmarkt aus: Verbände beklagen nach wie vor Hürden am Standort Deutschland, unter anderem hohe Arbeits- und Energiekosten. Die DIHK hatte vor wenigen Tagen in ihrer Konjunkturumfrage im Inland ermittelt, dass viele Unternehmen hier bei Investitionen auf der Bremse stehen. Die Herbstumfrage unter den Auslandskammern in 90 Ländern zeichnet ein anderes Bild. DIHK-Auslandschef Treier sprach von einem «Auseinanderklaffen Ausland-Inland».

Im «World Business Outlook» der Auslandskammern bewerten 48 Prozent der befragten deutschen Unternehmen die Geschäftslage als gut, im Vergleich zu 39 Prozent im Frühjahr. 35 Prozent wollen Investitionen ausweiten und 37 Prozent mehr Personal einstellen.

Auch diese Werte haben sich den Angaben zufolge verbessert. Im Frühjahr rechneten 32 Prozent der Unternehmen mit einer schlechteren wirtschaftlichen Entwicklung am Standort, nun sind es nur noch 20 Prozent.

«Weltwirtschaft hat sich berappelt»

Die Frage, ob mehr Investitionen im Ausland Deutschland nützen, beantwortete Treier so: «Es ist besser, die deutschen Unternehmen investieren im Ausland, machen gute Geschäfte im Ausland, auch wenn das Zurückspielen der Impulse heute schwächer ist als früher.» Auslandsinvestitionen gingen zwar perspektivisch zulasten einer Erweiterung der Kapazität im Inland. Aber: «Die Situation im Inland wäre noch schlimmer, wenn die Unternehmen diese Chance nicht ergreifen.»

Laut Umfrage sehen weniger Firmen die gestiegenen Energiepreise als Risiko: Im Frühjahr waren es 46 Prozent, im Herbst 35 Prozent. Vor Lieferkettenstörungen haben 32 Prozent der Unternehmen Sorge, damals waren es 40 Prozent. Steigende Rohstoffpreise fürchten ebenfalls 32 Prozent, nach 37 Prozent vor einem halben Jahr.

Die derzeit wichtigste Sorge dreht sich um den schwächelnden Standort Deutschland: Für 44 Prozent rangieren die wirtschaftspolitischen Bedingungen an Nummer eins der Geschäftsrisiken. 56 Prozent der deutschen Firmen im Ausland spüren laut Umfrage zudem Konkurrenzdruck aus China.

Geschäfte mit China schrumpfen

Nach Analyse der GTAI dürften die deutschen Ausfuhren nach China 2026 um knapp 13 Prozent auf 70,8 Milliarden Euro sinken. Die Volksrepublik, die Deutschland auf den Weltmärkten zunehmend Konkurrenz macht, komme damit nur auf rund 4,3 Prozent der Gesamtausfuhren und Rang 9 unter den deutschen Exportländern.

Die Exporte in die USA, den wichtigsten Einzelmarkt für Deutschlands Exporteure, erholen sich zwar dieses Jahr mit einem geschätzten Plus von 3,4 Prozent auf 152 Milliarden Euro, so die GTAI. Sie blieben aber von der Zollpolitik der Trump-Regierung beeinträchtigt – trotz des Handelsdeals zwischen der Europäischen Union und den USA, der für die meisten Importe aus Europa eine Zollobergrenze von 15 Prozent festlegt.

Die zuletzt wachsenden Exporte und das starke Geschäft mit Europa sind ein Treiber für die Erholung der deutschen Wirtschaft, die nach Prognose von Bundesregierung und EU-Kommission dieses Jahr um 1,3 Prozent wachsen soll. Am Export, der traditionell eine Stütze der deutschen Wirtschaft ist, hängt laut Statistischem Bundesamt fast jeder vierte Arbeitsplatz hierzulande.

Osteuropa wird wichtiger

Das größte Wachstum für 2026 erwartet GTAI bei den Exporten nach Tschechien (plus 13,3 Prozent gegenüber 2025), in die Schweiz (10,1 Prozent) und nach Polen (8 Prozent). Auch das Geschäft mit den Niederlanden und Österreich ziehe stark an. Die Nachbarländer in Osteuropa seien in den Produktionsketten eng mit Deutschland verflochten. «Zusammengenommen sind Polen und Tschechien als Exportmärkte für Deutschland inzwischen bedeutender als die USA», erklärte die GTAI.