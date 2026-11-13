Kosten gestiegen
DHL erhöht zum Jahreswechsel zahlreiche Paketpreise
Zusteller der Deutsche Post DHL im Einsatz
DHL erhöht zum Jahreswechsel die Preise für zahlreiche Pakete. (Archivbild)
Jan Woitas. DPA

Wer seine Versandgebühren in einer Postfiliale bezahlt, muss ab Januar mehr hinlegen. Günstiger als bisher wird dagegen der Versand an Packstationen.

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Bonn (dpa) – Der Logistikkonzern DHL erhöht zum neuen Jahr zahlreiche Paketpreise. Wie das Unternehmen in Bonn mitteilte, kostet etwa der deutschlandweite Versand von kleinen Päckchen der Größe S von Januar an bei Aufgabe in einer Postfiliale 5,19 Euro – ein Euro mehr als bisher. Wird das Porto vorher online gekauft, ist es günstiger (4,49 Euro). Wer solch ein Päckchen an eine Packstation sendet, zahlt erneut weniger, nämlich 4,29 Euro.

Die Preiserhöhungen seien notwendig wegen gestiegener Kosten für Löhne, Energie und Inflation, begründete DHL die Anhebungen. Auch werde damit die flächendeckende Versorgung in Deutschland sichergestellt. Die Bundesnetzagentur muss die neuen Paketpreise noch genehmigen. DHL ist in Deutschland Marktführer unter den Paketdiensten. Konkurrenten sind etwa Hermes, UPS, DPD oder GLS.

Bei Online-Frankierung bleiben DHL-Päckchen der Größe M sowie Pakete bis 2 oder 5 Kilogramm so teuer wie bisher. Auch dort gibt es Vergünstigungen für die Sendung an Packstationen. Die Frankierung von Paketen bis 2 Kilogramm kann jetzt auch in der Filiale erfolgen. In jedem Fall teurer wird der nationale Versand von Paketen bis 10, 20 oder 31,5 Kilogramm. 10-Kilo-Pakete kosten anstatt 18,99 Euro dann 19,99 Euro online und 20,99 Euro bei Filialbezahlung.

© dpa-infocom, dpa:261113-930-989329/1

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