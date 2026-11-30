Haushalte mit Wärmepumpe und Elektroauto spüren den Anstieg der Diesel- und Heizölpreise kaum. Doch eine Analyse der Denkfabrik Ember sieht einen Haken bei den Stromkosten.

London/Brüssel (dpa) – Haushalte mit Wärmepumpe und Elektroauto sind in der EU von dem starken Anstieg der Diesel- und Heizölpreise seit Februar weitgehend verschont geblieben. Zu diesem Ergebnis kommt eine Analyse der britischen Denkfabrik Ember.

Demnach wurde in der Europäischen Union zwischen Februar und September Haushaltsstrom im Schnitt um drei Prozent teurer, während der Preis für Diesel um 36 Prozent und für Heizöl um 64 Prozent kletterte. Das Laden eines Elektroautos zu Hause koste inzwischen in 26 der 27 Mitgliedstaaten weniger als halb so viel wie das Tanken von Diesel, berichtete Ember. Im Februar sei dies erst in 16 Mitgliedstaaten der Fall gewesen. «Die Krise fossiler Brennstoffe hat die wirtschaftlichen Argumente für Elektroautos und Wärmepumpen gestärkt», stellt die Denkfabrik fest.

Denkfabrik schlägt deutliche Senkung der Mehrwertsteuer vor

Laut Ember schmälern jedoch die Energiesteuern den Vorteil von Strom. «Strom ist in 19 von 21 Mitgliedsstaaten noch stärker mit Steuern und Abgaben belastet als Gas», stellt die Denkfabrik fest. Eine Senkung der Mehrwertsteuer auf Strom um zehn Prozentpunkte würde Haushalte um bis zu 91 Euro im Jahr entlasten und Elektroautos sowie Wärmepumpen noch günstiger im Betrieb machen. Auch koste trotz der gestiegenen Preise fossiler Brennstoffe Strom in 13 Mitgliedstaaten noch mehr als das Zweieinhalbfache von Gas.

«Die Reform der Energiebesteuerung ist eine der schnellsten Möglichkeiten für Regierungen, diese Lücke zu verringern und gleichzeitig die Haushaltskosten in diesem Winter zu senken», erklärte Ember-Politikberaterin Tatiana Mindekova. «Wärmepumpen und Elektroautos verbrauchen weit weniger Energie als ihre fossilen Alternativen, doch die Energiebesteuerung in den meisten Mitgliedstaaten schmälert diesen Vorteil.»

Auch Senkung der Stromsteuer könnte Entlastung bringen

Eine Senkung von Verbrauchsteuern auf Strom könne spürbare Einsparungen bringen, wo die Steuern deutlich über dem EU-Mindestsatz lägen. So würde etwa in Belgien, Frankreich und Schweden eine Senkung der Stromsteuer auf das Mindestniveau einem typischen Haushalt mehr als 100 Euro im Jahr sparen.

Ember-Energieanalyst Chris Rosslowe kritisierte in diesem Zusammenhang die Spritpreisbremsen: «Subventionen für fossile Brennstoffe sind ein beliebtes Mittel gegen hohe Energiepreise, aber sie sind ein Schmerzmittel, keine Heilung. Sie mögen die Rechnungen heute senken, doch sie binden Europa tiefer an die fossilen Brennstoffe, die hinter der Krise stehen.» Nur Elektrifizierung schaffe Widerstandsfähigkeit gegen «Energieschocks».