Börsen
Dax steigt erstmals über 26.000 Punkte
Wertpapierbörse in Frankfurt am Main
Der deutsche Börsen-Leitindex hat erstmals die Marke der 26.000 Punkte geknackt. (Archivbild)
Arne Dedert. DPA

Starke Quartalsberichte und sinkende Ölpreise sorgen für Aufwind am Aktienmarkt. Der Impuls für den Sprung über 26.000 Punkte kommt von neuer Hoffnung auf Entspannung im Konflikt USA-Iran.

Lesezeit 1 Minute

Frankfurt/Main (dpa) - Die Hoffnung auf eine Annäherung der Kriegsparteien USA und Iran hat den Dax erstmals über die 26.000-Punkte-Marke getrieben. Der deutsche Leitindex stieg am Montagvormittag auf 26.005,10 Punkte, ein Plus von 1,47 Prozent im Vergleich zum Schlussstand am Freitag. Bereits kurz nach Handelsauftakt hatte der Dax das Anfang Juli erreichte Rekordhoch von 25.900,10 Punkten überschritten.

US-Präsident Donald Trump hatte am Wochenende neue Gespräche mit dem Iran angekündigt und gleichzeitig einen Großangriff abgesagt. Daraufhin gaben die Ölpreise zu Wochenbeginn kräftig nach. Dadurch wurden die Sorgen vor einer steigenden Inflation und höheren Leitzinsen geringer. Auftrieb gab es zuletzt durch eine deutliche Erholung von Technologieaktien in den USA und Asien.

Mitte Juli war der Dax bis auf rund 24.650 Punkte zurückgefallen, nachdem die Vereinigten Staaten den Iran wieder verstärkt angegriffen hatten und der Ölpreis der Nordseesorte Brent zeitweise wieder über die Marke von 100 Dollar gestiegen war.

© dpa-infocom, dpa:260803-930-476514/3

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