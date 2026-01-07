Dax erstmals über 25.000 Punkte - «Neujahrsrally im Gang»

Trotz der Wirtschaftskrise in Deutschland knackt der Dax die Marke von 25.000 Zählern. Warum Anleger feiern, was 2026 bevorsteht und welche Branchen besonders im Blickpunkt stehen.

Frankfurt/Main (dpa) - Börsenrekord trotz Wirtschaftskrise: Der deutsche Aktienindex Dax hat erstmals in seiner Geschichte die Marke von 25.000 Punkten geknackt. Gegen Mittag notierte der Leitindex bei rund 25.045 Zählern, ein Plus von 0,6 Prozent. Aktienexperten erwarten im neuen Börsenjahr weitere Rekorde, warnen aber auch vor Risiken wie Kriegen und einer Blase rund um Künstliche Intelligenz (KI).

Es sei paradox, dass die Aktienmärkte aufblühen, «während die Weltpolitik anscheinend in Trümmer geht», sagte Ulrich Kater, Chefvolkswirt der Dekabank. «Aber man darf nicht vergessen, dass der gegenwärtige Umbau der Weltwirtschaft enorme Investitionen in Gang setzt.»

Das reiche von den staatlichen Infrastrukturprogrammen bis hin zum neuen Rennen um die beste KI. «Die Weltwirtschaft wird nicht zertrümmert, sie wird umgebaut. Und das erzeugt Innovationen, Wachstum und höhere Unternehmensgewinne mit hohen Ausschüttungen für die Aktionäre.»

Zwar steckt die deutsche Wirtschaft in einer tiefen Krise. Doch die geplanten Milliardenausgaben des Staats für Infrastruktur und Rüstungsmilliarden schüren die Hoffnung auf eine Belebung der Wirtschaft im neuen Jahr und treiben die Kurse.

«Neue Höchststände bis 27.500 Punkte realistisch»

Auch die Saisonalität spricht für den Dax, denn der Januar zählt gewöhnlich zu den stärkeren Börsenmonaten. Dann legen viele Großinvestoren wie Versicherungen Gelder neu am Kapitalmarkt an. Zu den Börsenrekorden trugen zudem ungelöste Konflikte bei: Da sich der Ukraine-Krieg weiter hinzieht, sind hierzulande Rüstungsaktien gefragt.

Der Dax dürfte im Jahresverlauf steigen, glaubt Sören Hettler, Leiter Anlagestrategie und Privatkunden der DZ Bank. «Neue historische Höchststände bis in die Region um 27.500 Punkte dürften realistisch sein.»

Der Dax profitiere von einem günstigen Umfeld auf globaler Ebene. Die Konjunktur in wichtigen Weltregionen werde 2026 robust bleiben, meint Hettler. Dazu kämen staatliche Investitionsprogramme in den USA, Europa und Deutschland. Zudem dürften die Leitzinsen der EZB stabil bleiben und die US-Notenbank Fed die Leitzinsen weiter senken.

Klar sei aber auch, dass ein Dax-Anstieg nicht ohne Rückschläge verlaufen dürfte. So könnten geopolitische Spannungen sowie Sorgen um eine KI-Blase für Dämpfer sorgen.

Niedrigere Ölpreise helfen

Aktien profitieren derzeit auch von niedrigeren Ölpreisen. Der Angriff der USA auf Venezuela und die Gefangennahme des venezolanischen Staatschefs Nicolás Maduro sorgt nicht für Verunsicherung, sondern eher für Hoffnung auf sinkende Ölpreise, die sich schon ein Stück weit bewahrheitet hat. Billigeres Öl ist gut für die Weltwirtschaft, könnten den Inflationsdruck mindern und weitere Zinssenkungen durch Notenbanken bedeuten.

«Neujahrsrally im vollen Gang»

Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank nennt drei Gründe für den Dax-Anstieg: erstens die Erleichterung darüber, dass es wegen der US-Attacke auf Venezuela nicht zu einem militärischen Konflikt gekommen ist, zweitens die Aussicht auf mittelfristig sinkende Ölpreise und drittens eine neue Lust der Anleger auf Aktien außerhalb der USA. Die «Neujahres-Rally» im Dax sei in vollem Gang.

Auch der MDax der mittelgroßen Börsenwerte ist im Aufwind und erreichte den höchsten Kurs seit Frühjahr 2022. Er stieg zuletzt auf rund 31.800 Punkte.

Weltweit steigen die Kurse

Die Börsenstimmung ist nicht nur in Deutschland gut: In Europa nimmt der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 allmählich Kurs auf die Marke von 6.000 Zählern. Rückenwind kommt von der Wall Street, wo der Leitindex Dow Jones Industrial auf die Marke von 50.000 Punkten zusteuert. In den USA beflügelt zudem der Boom um KI die Kurse von Techriesen wie Nvidia, Alphabet oder Microsoft.

Das Boom-Thema Künstliche Intelligenz befeuerte am Mittwoch auch Siemens-Aktien. Der Industriekonzern und der US-Chipriese Nvidia weiten ihre Zusammenarbeit in dem Bereich aus, wie Siemens-Chef Roland Busch und Nvidia-Chef Jensen Huang zur Eröffnung der Technikmesse CES bekanntgaben. Siemens-Papiere stiegen auf ein Rekordhoch.

So hoch wie nie zuvor kletterten auch Aktien von Heidelberg Materials. Der Baustoffkonzern gilt als Profiteur steigender Investitionen für Infrastruktur in Deutschland sowie eines möglichen Wiederaufbaus der Ukraine im Falle einer Friedenslösung.

Rekorde trotz Wirtschaftskrise

Die Rally an den Börsen steht in starkem Gegensatz zur Wirtschaftsflaute in Deutschland. Die Blicke der Investoren richten sich oft aber nicht auf die aktuelle Lage, sondern auf künftige Gewinne. Zudem sind die 40 Dax-Konzerne international aufgestellt und machen rund 80 Prozent ihrer Umsätze im Ausland.

Dekabank-Ökonom Kater sieht aber auch Risiken im neuen Börsenjahr: So könnten die geopolitischen Rivalitäten schnell zu Stolpersteinen für die Weltwirtschaft werden, etwa in Form neuer Kriege. Daher könnten die Aktienmärkte auch wieder nach unten schwanken. Das sei aber kein Argument gegen Aktien. «Langfristig haben die Märkte alle Herausforderungen der Politik überstanden und am Ende immer neue Höchststände geliefert.»