Die Erwartungen an die Handelsgespräche zwischen China und den USA sind groß. Trump rechnet sogar mit einem Deal. Ganz so weit geht Peking im Vorfeld nicht.

Peking (dpa) – Vor den geplanten Handelsgesprächen mit den USA gibt sich China zuversichtlich. Präsident Xi Jinping habe betont, dass Dialog und Zusammenarbeit die «einzig richtige Wahl» für China und die USA seien, sagte Handelsminister Wang Wentao in Peking.

Die ersten vier Runden der Wirtschafts- und Handelsgespräche hätten gezeigt, dass beide Seiten auf der Grundlage gegenseitigen Respekts und gleichberechtigter Konsultationen tatsächlich Lösungen für die Anliegen des jeweils anderen finden könnten, sagte er.

Am kommenden Wochenende wollen beide Seiten in Malaysia zu einer fünften Verhandlungsrunde zusammenkommen. Die chinesische Delegation wird von Vize-Ministerpräsident He Lifeng angeführt, auf US-Seite wird Finanzminister Scott Bessent die Gespräche leiten. Parallel beginnt in der malaysischen Hauptstadt Kuala Lumpur das Gipfeltreffen der Gemeinschaft südostasiatischer Länder (Asean), zu dem auch US-Präsident Donald Trump anreisen will.

Von Seltenen Erden bis Chip-Kontrollen

Worüber beide Seiten genau sprechen werden, war zunächst nicht bekannt. Die USA dürften jedoch Chinas Exportkontrollen auf Seltene Erden und die eingestellten Käufe von US-Sojabohnen ansprechen.

Die Chinesen wiederum sind betroffen von US-Restriktionen für die Ausfuhr wichtiger Chiptechnologie nach China sowie Trumps angedrohten Zöllen von 100 Prozent auf chinesische Importe ab dem 1. November.

Wenige Tage später wird Trump nach Angaben des Weißen Hauses am kommenden Donnerstag (Ortszeit) in Südkorea Xi treffen. Trump zeigte sich zuletzt zuversichtlich, ein Handelsabkommen mit Peking erreichen zu können.