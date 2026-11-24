Im Oktober 2024 kostete das günstigste Eigenmarken-Päckchen Butter 2,39 Euro. Jetzt fällt der Preis bei zwei Discountern wieder unter einen Euro. Was hinter den starken Schwankungen steckt.

Essen/Mülheim an der Ruhr (dpa) - Butter wird für Verbraucher in Deutschland wieder günstiger. Wie die Discounter Aldi und Lidl mitteilten, kostet eine 250-Gramm-Packung Deutsche Markenbutter der Eigenmarken ab Mittwoch (25. November) nur noch 99 Cent nach zuletzt 1,15 Euro.

Als Grund für die Preissenkungen nannte Aldi gesunkene Einkaufspreise. Die Preise für Butter hätten sich in den vergangenen Wochen entlang der Lieferkette rückläufig entwickelt. Die Preisvorteile gebe das Unternehmen nun an seine Kunden weiter. Lidl führte die Preissenkung auf gesunkene Rohstoffpreise zurück.

Wenn in der Vergangenheit einzelne Lebensmittelhändler sogenannte Eckpreisartikel wie Butter dauerhaft reduzierten, folgten andere Handelsketten üblicherweise schnell.

Der Butterpreis schwankt seit einiger Zeit stark, abhängig von Milchmengen und Nachfrage. Im Oktober 2024 wurde der bislang höchste Stand erreicht: 2,39 Euro für das günstigste Päckchen der Eigenmarken. Schon ein gutes Jahr später rutsche der Preis schon einmal unter einen Euro.