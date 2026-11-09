Lieferketten
BMW will mehr Batteriezellen aus Europa und den USA kaufen
Produktionsbeginn im BMW-Batteriewerk Irlbach-Straßkirchen
Batteriezellen, wie sie hier im BMW-Werk Irlbach-Straßkirchen verbaut werden, will der Konzern stärker aus lokaler Produktion kaufen. (Archivbild)
Lukas Barth-Tuttas. DPA

Der Autohersteller will seine Lieferketten damit stärker regionalisieren. Die Konzerne hinter den Fabriken vor Ort kommen allerdings aus Asien.

Lesezeit 1 Minute

München (dpa) – BMW will mehr Batteriezellen aus Europa und den USA kaufen. Dort sollen die Bauteile für die neuen Batterien der sechsten Generation in Fabriken der beiden südkoreanischen Konzerne Samsung und LG hergestellt werden, wie die Münchner mitteilen. Die Lieferung sollen Ende des Jahrzehnts beginnen. BMW will dadurch Transportwege verkürzen und die Versorgungssicherheit stärken. Aktuell kommen Batteriezellen für die Autoindustrie sehr oft aus China.

«Mit unseren Batteriezellpartnerschaften stärken wir bewusst die Wertschöpfung in Europa und den USA», sagt Einkaufsvorstand Nicolai Martin. Die Diversifizierung der Beschaffung sei «fester Bestandteil der Einkaufsstrategie» bei BMW. In Europa kommt Samsung als Lieferant zu den beiden chinesischen Unternehmen CATL und EVE Energy hinzu, die aber auch in Europa produzieren.

© dpa-infocom, dpa:261109-930-966560/1

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Wirtschaft

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren