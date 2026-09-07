24-Stunden-Ausstand
Bahnstreik in Italien – Verspätungen und Ausfälle möglich
Bahnverkehr in Italien
24 Stunden lang soll der Zugverkehr in Italien ruhen. (Archivbild)
Gregorio Borgia. DPA

In Italien drohen ab dem Abend Verspätungen und Zugausfälle. Was Bahnreisende jetzt wissen sollten – und welche Ausnahmen für den Regionalverkehr gelten.

Lesezeit 1 Minute

Rom (dpa) – In Italien müssen sich Reisende ab dem Abend auf Behinderungen im Bahnverkehr einstellen. Mehrere Gewerkschaften haben das Personal der italienischen Bahn Ferrovie dello Stato Italiane (FS) zu einem landesweiten und 24-Stunden-Streik aufgerufen. Der Ausstand soll am Montagabend gegen 21.15 Uhr beginnen und am Dienstagabend um 21.00 Uhr enden.

Gerechnet werden muss nach Angaben der Bahn mit Verspätungen und Ausfällen. Auch vor Beginn und nach Ende des Streiks sind Auswirkungen auf den Fahrplan möglich. Dies kann auch Fernverbindungen betreffen. Betroffen seien vor allem inneritalienische Verbindungen, die auch von vielen Touristen genutzt werden, teilten die Staatsbahnen mit. Ob Verbindungen von oder nach Deutschland betroffen sind, war zunächst unklar

Ein Teil der Züge soll trotz des angekündigten Streiks fahren. Im Regionalverkehr gelten zudem während der Werktage bestimmte Zeitfenster, in denen ein gesetzlich vorgeschriebenes Grundangebot sichergestellt werden muss: von 6.00 bis 9.00 Uhr sowie von 18.00 bis 21.00 Uhr. Welche Verbindungen tatsächlich fahren, sollten Reisende vor der Fahrt prüfen.

© dpa-infocom, dpa:260907-930-645472/1

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

VerkehrWirtschaft

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren