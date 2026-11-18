Die offenen Aufträge der deutschen Industrie sind im September deutlich höher als ein Jahr zuvor. Dabei helfen Zuwächse in zwei Schlüsselbranchen. International steht die Industrie aber unter Druck.

Wiesbaden (dpa) – Zuwächse im Auto- und Maschinenbau lassen das Auftragspolster der deutschen Industrie wachsen. Der Auftragsbestand im verarbeitenden Gewerbe stieg im September preisbereinigt um 0,8 Prozent zum Vormonat August auf einen Höchststand, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Gemessen am Vorjahresmonat stand sogar ein Plus von gut 11 Prozent.

Der Aufschwung sei auf ein wachsendes Auftragsvolumen im Maschinen- und Autobau zurückzuführen, erklärte das Statistische Bundesamt. Dort gab es Zuwächse um 1,4 beziehungsweise 1,9 Prozent. Die meisten Aufträge stammen aus dem Inland.

Die Reichweite der Aufträge ging zugleich gegenüber August leicht zurück. Damals waren Betriebe mit laufenden Aufträgen neun Monate ausgelastet, im September waren es 8,9 Monate. Damit reichen die Aufträge allerdings weiter als im Vorjahr. Die Reichweite gibt an, wie lange die Betriebe bei gleichbleibendem Umsatz und ohne neue Auftragseingänge mit dem Abarbeiten der vorhandenen Bestellungen ausgelastet wären.

Industrie sieht sich international unter Druck

Trotz der guten Zahlen beim Auftragsbestand verliere die deutsche Industrie an Wettbewerbsfähigkeit, schreibt das Ifo-Institut. Gut ein Viertel der Unternehmen gab in einer Ifo-Umfrage im Oktober an, dass sich ihre Wettbewerbsposition außerhalb der EU verschlechtert habe, innerhalb der EU sind es fast 18 Prozent. Deutlich weniger Unternehmen sehen eine Verbesserung der eigenen Position (7,7 Prozent).

«Die deutsche Industrie verliert international weiterhin an Boden. Der Rückgang scheint sich aber etwas zu verlangsamen», sagte Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Umfragen. Insgesamt sähen Industrieunternehmen die Wettbewerbsfähigkeit nicht mehr so negativ wie noch vor einigen Monaten. Besonders die Elektroindustrie und der Maschinenbau erholten sich, meldete das Institut. In der Automobil- und Metallbranche verschärfe sich die Lage allerdings.