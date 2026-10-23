Vor allem Tiefbau
Auftragsboom für Bauhauptgewerbe im August
Neubau der Pfaffendorfer Brücke
An der deutschen Infrastruktur gibt es viel zu tun. Hier winken viele Aufträge für den Tiefbau. (Archivbild)
Thomas Frey. DPA

23 Prozent mehr Aufträge in nur einem Monat: So steil stiegen die Bestellungen im Bauhauptgewerbe noch nie seit Beginn der Statistik. Welche Sparte besonders davon profitierte.

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Wiesbaden (dpa) – Mehrere Großaufträge haben im August die Auftragsbücher der Bauunternehmen gefüllt. Bereinigt um Preissteigerungen sowie um Kalender- und Saisoneffekte lagen die Bestellungen fast ein Viertel (23,0 Prozent) über dem Wert aus dem Juli, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Einen derart steilen Anstieg habe es noch nie seit Einführung der Statistik im Jahr 1991 gegeben.

Mit einem Zuwachs von 31,6 Prozent profitierte der Tiefbau stärker als der Hochbau mit 12,4 Prozent.

Im etwas stabileren Dreimonatsvergleich gab es für das zusammengefasste Bauhauptgewerbe ein deutliches Plus von 7,6 Prozent im Vergleich zu den drei Monaten zuvor. Auch hier legte der Tiefbau mit 13,8 Prozent deutlich stärker zu als der Hochbau mit einem Zuwachs von 0,6 Prozent.

Der preisbereinigte Umsatz des Gewerbes erreichte im August 10,9 Milliarden Euro. Das waren 10,1 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Bereinigt um die Preissteigerungen wuchs das Geschäft um 4,9 Prozent. Während dieser Zeitspanne steigerte sich die Zahl der Beschäftigten um 1,5 Prozent auf 548.000 Personen.

Mitteilung Destatis Bauhauptgewerbe 8/2026

© dpa-infocom, dpa:261023-930-881119/1

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