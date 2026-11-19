Am Freitag wollen junge Menschen erneut demonstrieren. Viele sehen ihre Anliegen vom Staat nicht ernst genommen. Dabei rechnen sich Investitionen in junge Menschen laut einer Auswertung besonders.

Berlin (dpa) – Staatliche Maßnahmen für jüngere Menschen zahlen sich laut einer Auswertung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) langfristig besonders häufig aus.

Das Institut wertete laut eigenen Angaben rund 200 wissenschaftliche Studien einer Online-Datenbank aus, in der politische Maßnahmen und ihre Auswirkungen untersucht und miteinander verglichen werden. Der Großteil der Studien stammt den Angaben nach zwar aus den USA, die Mechanismen dürften aber auch auf Deutschland übertragbar sein.

Verschiedene Maßnahmen auf Nutzen überprüft

27 von 28 untersuchten Maßnahmen für Kinder und Jugendliche stifteten demnach mehr volkswirtschaftlichen Nutzen, als die den Staat netto kosteten. 18 davon entlasteten den Haushalt unterm Strich sogar, weil spätere Mehreinnahmen und Einsparungen die Ausgaben überstiegen. Zu den Maßnahmen zählten unter anderem die Einführung eines Vorschulprogramms in den USA und ein finnisches Anti-Mobbing-Programm an Schulen.

Bei Maßnahmen für Menschen ab 65 Jahren gilt das laut Auswertung nur für eine von sieben. Hier stiftete nur die Einführung der Krankenversicherung Medicare für Ältere in den USA im Jahr 1965 mehr Nutzen, als sie kostete.

«Betrachtet man Kosten und Nutzen langfristig, zahlen sich Investitionen in junge Menschen somit zumeist aus», heißt es in der Analyse. Investitionen könnten sich bei jüngeren Menschen über einen längeren Zeitraum besser amortisieren als bei älteren.

Bildung beispielsweise entfalte ihre Wirkung zudem nicht nur in einem Bereich, sondern wirke sich auch auf die Entwicklung anderer Fähigkeiten aus. In der Analyse wird betont, dass es sich hierbei um eine rein ökonomische Betrachtung handelt.

Viele junge Menschen fühlen sich im Stich gelassen

Viele junge Menschen europaweit und auch in Deutschland fühlen sich von der Politik im Strich gelassen. Immer wieder gibt es Proteste, unter anderem für bessere Bildungschancen, Klimaschutz und ein bezahlbares Leben.

Für den 20. November hat unter anderem die Initiative «Gen Z regelt» neue Proteste und Jugendstreiks angekündigt. Demonstriert werden soll an dem Tag in zahlreichen Städten in Europa.